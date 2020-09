Seminar zum KWK-Gesetz 2020 in Koblenz

Erstellt von Presse Allgemein

Das KWK-Gesetz stellt das zentrale Förderinstrument für hocheffiziente KWK-Anlagen dar.

Am 03. Juli wurde das KWK-Gesetz (KWKG 2020) im Deutschen Bundestag und dem Deutschen Bundesrat verabschiedet. Am 14. August 20020 trat das KWKG 2020 in Kraft. Teilweise treten die Veränderungen des KWKG 2020 rückwirkend zum 01. Januar 2020.

Das neue Intensivseminar über das KWK-Gesetz wird zwar die Regelungen des KWKG 2020 in den Fokus stellen, aber auch ausführlich über die relevanten anderen Veränderungen wie das Energie- und Stromsteuergesetz, die Urteile zur Kundenanlage, das Brennstoffemissionshandelsgesetz sowie Fördermöglichkeiten informieren.

Praxisnah berichten die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte der Sozietät Becker-Büttner-Held in Berlin sowie Markus Gailfuß von BHKW-Consult über die aktuellen gesetzlichen Regelungen und stellen die Veränderungen heraus. Dabei werden die Auswirkungen der neuen Regelungen erläutert und die Hintergründe offengelegt.

Herausragende Bewertungen

Die neue Intensivseminarreihe ?KWKG 2020? baut auf den Erfahrungen der erfolgreichen Seminarreihe ?KWKG 2016/2017? auf. An insgesamt siebzehn Terminen wurden diese Seminare von November 2015 bis September 2018 angeboten. Mehr als 500 Personen nahmen an diesen Intensivseminaren teil, die von den Teilnehmenden durchschnittlich mit 9,1 von 10 Punkten bewertet wurden. Im Frühjahr 2020 nutzten mehr als 50 Personen die zwei angebotenen Intensivseminare zum KWKG 2020 und bewerteten diese mit 9,3 von 10 Punkten.

Ein Intensivseminar zum Thema ?KWK-Gesetz 2020 ? Neue Regelungen für KWK-Anlagenbetreiber und Auswirkungen auf die KWK-Planung? findet am 15. September 2020 in Koblenz statt.

Weitere Informationen und Termine erhalten Interessierte auf der Informationsseite zum KWKG.

Seit 21 Jahren informiert die BHKW-Infozentrum GbR auf zahlreichen Webseiten sowie in Fachzeitschriften über neue Technologien im Bereich alternativer und regenerativer Energieerzeugung mittels Blockheizkraftwerken (BHKW). Außerdem werden die Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für BHKW-Anlagen und Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erläutert.

Bereits heute können Interessierte in dem BHKW-Kenndaten-Tool 2015 aus einer Datenbank von mehr als 1.300 KWK-Modulen die technischen Daten sowie die Investitionskosten der jeweils interessanten Leistungsgröße heraus suchen.

Im Herbst 2020 wird die aktualisierte Version der “BHKW-Kenndaten 2020/2021” zur Verfügung stehen.

Nahezu wöchentlich werden über den derzeit größten internetbasierten BHKW-Newsletter mehr als 9.000 Abonnenten kostenlos informiert.

Im Socialmedia-Bereich posten die Fachleute des BHKW-Infozentrums aktuelle Meldungen auf Facebook, auf Twitter sowie in der XING-Gruppe “Blockheizkraftwerke – Energieversorgung der Zukunft”.

Drei redaktionell aus mehr als 100.000 Quellen zusammengetragene Pressespiegel ermöglichen einen einfachen Überblick über neue Trends in Technik, Markt und Politik.

Das umfangreiche Weiterbildungsangebot (https://www.bhkw-konferenz.de) über BHKW- und Energie-Themen mit mehr als 25 unterschiedlichen Veranstaltungsreihen wird von mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wahrgenommen.

Weitere Artikel zum Thema:: KWKG-Intensivseminar in Koblenz Der Informationsbedarf zum neuen KWK-Gesetz ist hoch. Am 15. September 2020 findet in Koblenz ein Intensivseminar statt. Auch das Energie- und Stromsteuergesetz wird thematisiert.... KWKG-Seminar in Hessen Am 02. September 2020 findet in Fulda ein Intensivseminar zum KWK-Gesetz statt. Neben den aktuellen Regelungen zum KWKG werden unter anderem auch das Energie- und Stromsteuergesetz thematisiert.... Mieterstrom-Seminar in Koblenz Am 16. September 2020 findet in Koblenz ein Intensivseminar zum Thema?Mieterstrom? statt. Im Fokus stehen PV-Anlagen bis 100 kW und BHKW-Anlagen bis 200 kW elektrischer Leistung.... KWK-Gesetz in Koblenz Am 15. September 2020 findet in Koblenz ein Intensivseminar zum KWK-Gesetz statt. Neben den aktuellen Regelungen zum KWKG werden unter anderem auch das Energie- und Stromsteuergesetz thematisiert.... Seminar Magnetwerkstoffe vom 18.-19.02.2020 in Essen Magnetische Hochleistungswerkstoffe sind essentiell für viele industrielle Anwendungen und aus kaum einem Bereich der industriellen Technik mehr wegzudenken. Sie sind dabei vielfach Ausgangspunkt wesentlicher technischer Innovationen. Um magnetische Bauteile in der Technik optimiert einzusetzen, bedarf es folglich umfassender Kenntnisse bezüglich der Eigenschaftsbeziehungen, Auswahlkriterien, Gefüge und Bauteilgeometrie sowie in vielen weiteren Bereichen. Das Seminar soll Kenntnisse […]...