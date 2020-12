Sonnenaufgang im Badezimmer durch Infrarot-Heizung: Behaglicher Wohnkomfort trifft auf erstklassige Energieeffizienz

Erstellt von Presse Allgemein

Es macht wenig Spaß, sich morgens aus dem Bett zu schälen. Am liebsten würde man den Wecker wieder ausstellen und im Bett liegenbleiben. Doch auch in der kalten Jahreszeit heißt es früher oder später: Raus aus den Federn! Das tägliche Aufstehen wird durch ein wohlig warmes Badezimmer deutlich erleichtert. Wer weder die Heizung bereits am Vorabend aufdrehen möchte noch morgens Zeit für die Aufwärmphase konventioneller Heizkörper hat, findet sein Glück in modernen Infrarot-Heizungen. Dank programmierbarer Raumthermostate mit exaktem Wohlfühl-Timing lassen diese im Bad die Sonne aufgehen und sorgen so für einen angenehmen Start in den Tag!

Die platzsparende, effiziente und kostengünstige Wärmevariante

Infrarot-Heizungen überzeugen auf ganzer Linie: Sie geben wärmende Strahlen an die Umgebung ab und heizen die darin befindlichen festen Körper wie Fußboden, Wände oder Möbel auf, welche die gespeicherte Wärme dann wieder auf die Umgebung übertragen. Neben einer gleichmäßigen und behaglichen Wohlfühltemperatur überzeugt die Infrarot-Heizung durch reduzierte Staubaufwirbelung. Das Ergebnis ist ein deutlich gesünderes Wohnklima. Ebenfalls von Vorteil: der geringe Wärmeverlust. Nach dem Duschen kann problemlos das Fenster geöffnet werden, denn die erwärmten Oberflächen gleichen die durch das Lüften gesunkene Temperatur schnell wieder aus. Auf diese Weise bildet sich deutlich weniger Kondenswasser ? gesundheitsschädliche Schimmelpilze haben kaum eine Chance. Die kleinformatigen, an der Decke montierten Heizelemente von Vitramo sind gleichermaßen effizient wie praktisch. Sie nutzen den begrenzten Raum des Badezimmers optimal aus und wandeln die ihnen zugeführte elektrische Energie beinahe zu 100 Prozent in Wärme um. Als Energiequelle kommt dabei Strom zum Einsatz. Stammt dieser aus Photovoltaik- oder Windkraftanlagen, ist das Heizen aufgrund erneuerbarer Energien zudem umweltfreundlich. Gerade in der Übergangszeit, wenn sich das Einschalten der Zentralheizung nicht lohnt, verwandeln sich Teile des Wohnraums dank moderner Wärmewellenheizung schnell in Wohlfühlzonen. Mehr unter www.infrarotheizung-vitramo.de.

Die Vitramo GmbH bietet hocheffiziente Infrarot-Heizelemente für die Wand- und Deckenmontage im Neubau oder bei der Sanierung von Gebäuden. Die Infrarot-Heizungen werden ausschließlich am Standort Tauberbischofsheim in Baden-Württemberg produziert und sind zu 100 Prozent „Made in Germany“.

