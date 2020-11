Infrarot-Heizung in der Rasterdecke

Erstellt von Presse Allgemein

Vitramo, der süddeutsche Hersteller elektrischer Infrarot-Heizsysteme, bietet mit der Baureihe VH eine technisch wie optisch sehr überzeugende Heizvariante zum Einlegen in abgehängte Rasterdecken.

Rasterdecken sind in öffentlichen und gewerblichen Immobilien weit verbreitet. Für dieses Anwendungsgebiet hat Vitramo mit der Baureihe VH (VH06262) spezielle Infrarot-Heizelemente entwickelt, die anstelle üblicher Platten beliebig in das Rastersystem eingelegt werden können. So lassen sich ganze Räume oder auch bestimmte Bereiche gezielt mit Infrarot-Strahlungswärme versorgen, zum Beispiel die Kassenzone in einem Supermarkt, die Umkleiden in einem Schwimmbad oder das Meisterbüro in einer Werkstatthalle.

Jedes Element der VH-Baureihe besteht aus einer 5 mm dicken, satinierten weißen ESG-Glasscheibe. Diese wird rückseitig durch eine im Sandwich-Aufbau applizierte Heizschicht erwärmt. Eine Wärmedämmung minimiert Abstrahlverluste nach oben. Die elektrische Leistung je Element beträgt 810 W, die maximale Oberflächentemperatur der Abstrahlfläche liegt bei 190 °C. Das Heizmedium endet 35 mm vor dem Rand der Glasscheibe. Da Glas ein schlechter Wärmeleiter ist, wird das Einlegeprofil der Systemdecke vor zu hoher Temperaturbelastung sicher geschützt. Die Platte VH06262 passt genau in Systemdecken mit dem Raster-Achsmaß von 62,5 cm. Auf Anfrage ist eine weitere Variante (VH06060) für Rasterdecken mit Achsmaß 60,0 cm erhältlich.

Für den Netzanschluss werden die Heizelemente passend zur mitgelieferten Anschlussbuchse mit einem Stecker am Gerätedeckel versehen. Für den ökodesignkonformen Betrieb sind Infrarot-Heizelemente der Baureihe VH, die zur Temperierung geschlossener Räume eingesetzt werden, mit einer externen Raumtemperaturkontrolle auszustatten.

Weitere Informationen rund um das Produktprogramm sind auf der Vitramo-Website erhältlich.

Die Vitramo GmbH bietet hocheffiziente Infrarot-Heizelemente für die Wand- und Deckenmontage im Neubau oder bei der Sanierung von Gebäuden. Die Infrarot-Heizungen werden ausschließlich am Standort Tauberbischofsheim in Baden-Württemberg produziert und sind zu 100 Prozent “Made in Germany”.

Weitere Artikel zum Thema:: Behagliche Wärme durch Infrarot-Heizelemente von Vitramo In gut gedämmten Gebäuden kann die Erwärmung ganz einfach von der Decke erfolgen ? mit den Infrarot-Heizelementen VH. Der deutsche Hersteller Vitramo bietet damit eine effiziente Temperierung für ein angenehmes Raumklima. Die Heizelemente VH fügen sich mit ihren satinierten Glasscheiben ideal und dezent in jede Innenarchitektur ein. Bei geringem Heizwärmebedarf ist Heizen mit Strom eine […]... Infrarotheizungen von Vitramo verhindern Schimmel im Bad Die richtige Heizung fürs Bad zu finden, ist gar nicht so einfach. Badezimmer sind meist kleine Räume mit wenig Platz für Heizkörper. Das tägliche Duschen und feuchte Handtücher, die zum Trocknen aufgehängt werden, sorgen für eine hohe Luftfeuchtigkeit. Die Gefahr, dass sich Schimmel an den Wänden bildet, ist im Bad groß und regelmäßiges Lüften, damit […]... Infrarotheizung in Verbindung mit Photovoltaik erzeugt behagliche Wärme besonders günstig Wirtschaftlich mit Strom heizen? Das geht, wenn Infrarotheizung und Photovoltaik kombiniert werden wie beim Infrarot-Heizsystem von Vitramo. Dank niedriger Anschaffungskosten für das Vitramo-Strahlungsheizsystem kann das Geld, das im Vergleich zu einer herkömmlichen Heizungsanlage eingespart wird in eine eigene Photovoltaikanlage investiert werden. Der Grundgedanke dabei: Strom selbst zu erzeugen und in großem Maße selbst zu nutzen, […]... Infrarot Heizung und Ihre Gesundheit Infrarot Heizung - Heizung Kosten. Wellness - Infrarotheizung, gesunde Wärme im Büro und zu Hause. Infrarotstrahlung ist sicher, und unterstützt die Prävention, Behandlung und Rehabilitation in vielen Bereichen der Gesundheitsversorgung.... CEHATROL Technology eG startet Infrarot-Heizung Berlin, 10.10.2019 Die CEHATROL Technology eG startet im Zuge der Einführung von Nano-Beschichtungstechnik die erste Produktionsstufe für Infrarot-Heizkörper. Im ersten Schritt stehen 4 verschiedene Produkte zur Auswahl: 2 gestaltbare Heizkörper sowie 2 Infrarot-Spiegel-Heizkörper in den Größen 850 x 575 mm sowie 1100 x 750 mm. Die Vorteile liegen auf der Hand: PRAKTISCHER EINSATZ Ob Neubau, […]...