Behagliche Wärme von der Wand – mit dekorativen Infrarot-Heizelementen von Vitramo

Erstellt von Presse Allgemein

Infrarot-Wärmespezialist Vitramo sorgt für angenehme Strahlungswärme in Wohn- und Gewerbeimmobilien. Neben einem breiten Spektrum an Heizelementen für die Decke umfasst das Lieferprogramm verschiedene Elemente für die Wandmontage. Sie erweitern die Einsatzmöglichkeiten und sind besonders einfach zu montieren.

Mit Infrarot-Strahlungswärme zu heizen, unterscheidet sich grundlegend von einer konventionellen Konvektionsheizung, denn diese Wärme wirkt unmittelbar auf Gegenstände und Körper. So entsteht selbst bei niedrigen Lufttemperaturen ein ausgeprägtes Behaglichkeitsgefühl. Diese direkte Wärme lässt sich bereits mit relativ geringen Energiemengen erreichen. Der süddeutsche Hersteller Vitramo bietet neben dezenten Lösungen für die Deckenmontage auch unterschiedliche Modelle und Designs für die Wand, so zum Beispiel eine Infrarot-Tafelheizung, die mit Kreide beschriftet werden kann. Eine weitere Ausführung, die rahmenlose Infrarot-Spiegelheizung, wird in zwei Größen angeboten. Zudem besteht die Möglichkeit, Infrarot-Heizelemente mit eigenen Wunschmotiven wie Urlaubsbildern, Familienfotos oder auch einem Firmenlogo zu bedrucken.

Im Vordergrund der Vitramo-Lösungen steht eine sanfte, gleichmäßige Wärmebereitstellung für ganze Räume. Zusätzlich kann Strahlungswärme an exponierten Aufenthaltsbereichen gezielt eingesetzt werden, beispielsweise am Empfangstresen eines Unternehmens, an einem Sitzplatz im Wintergarten, am großen Esstisch im Speisesaal oder im Meisterbüro einer Werkshalle. Auch in solchen Fällen können Vitramo Infrarot-Wandheizelemente das Mittel der Wahl sein: Sie gewährleisten ganz gezielt die Aufenthaltsqualität an dem betreffenden Platz.

Die Vitramo GmbH bietet hocheffiziente Infrarot-Heizelemente für die Wand- und Deckenmontage im Neubau oder bei der Sanierung von Gebäuden. Die Infrarot-Heizungen werden ausschließlich am Standort Tauberbischofsheim in Baden-Württemberg produziert und sind zu 100 Prozent „Made in Germany“.

Weitere Artikel zum Thema:: Behagliche Wärme durch Infrarot-Heizelemente von Vitramo In gut gedämmten Gebäuden kann die Erwärmung ganz einfach von der Decke erfolgen ? mit den Infrarot-Heizelementen VH. Der deutsche Hersteller Vitramo bietet damit eine effiziente Temperierung für ein angenehmes Raumklima. Die Heizelemente VH fügen sich mit ihren satinierten Glasscheiben ideal und dezent in jede Innenarchitektur ein. Bei geringem Heizwärmebedarf ist Heizen mit Strom eine […]... Vitramo Infrarot-Heizung: Optimal im Niedrigenergiehaus Seit Jahren sinkt aufgrund stets verbesserter Wärmedämmung der Heizenergiebedarf bei Neubauten. In ihnen kann die Erwärmung ganz einfach von der Decke erfolgen ? mit Infrarot-Heizelementen. Der deutsche Hersteller Vitramo bietet dafür verschiedene Ausführungen an, die sich unkompliziert an der Decke oder an der Wand anbringen lassen. Moderne Neubauten nach KfW-förderfähigen Standards haben einen geringen Heizwärmebedarf. […]... Infrarotheizung in Verbindung mit Photovoltaik erzeugt behagliche Wärme besonders günstig Wirtschaftlich mit Strom heizen? Das geht, wenn Infrarotheizung und Photovoltaik kombiniert werden wie beim Infrarot-Heizsystem von Vitramo. Dank niedriger Anschaffungskosten für das Vitramo-Strahlungsheizsystem kann das Geld, das im Vergleich zu einer herkömmlichen Heizungsanlage eingespart wird in eine eigene Photovoltaikanlage investiert werden. Der Grundgedanke dabei: Strom selbst zu erzeugen und in großem Maße selbst zu nutzen, […]... Integrierte Infrarot-Wärme – eine elegante Lösung für die Betondecke Spezielle Einsatzbedingungen erfordern spezielle Lösungen. Im Laufe der Jahre hat Vitramo, der deutsche Qualitätshersteller von Infrarot-Heizsystemen, eben solche idealen Lösungen für zahlreiche Anwendungsfälle im Heizbereich entwickelt. Ein Beispiel ist die Montage in Betondecken. Im Zuge der Energiewende und geringerer Heizwärmebedarfe werden elektrische Strahlungsheizsysteme immer attraktiver. Dies gilt umso mehr, wenn diese mit regenerativem Strom, zum […]... Infrarot-Heizung in der Rasterdecke Vitramo, der süddeutsche Hersteller elektrischer Infrarot-Heizsysteme, bietet mit der Baureihe VH eine technisch wie optisch sehr überzeugende Heizvariante zum Einlegen in abgehängte Rasterdecken. Rasterdecken sind in öffentlichen und gewerblichen Immobilien weit verbreitet. Für dieses Anwendungsgebiet hat Vitramo mit der Baureihe VH (VH06262) spezielle Infrarot-Heizelemente entwickelt, die anstelle üblicher Platten beliebig in das Rastersystem eingelegt werden […]...