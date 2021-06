Solis gewinnt mehrere Auszeichnungen beim SNEC 2021

Erstellt von Presse Allgemein

Die 15. SNEC (2021) International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition brachte einige außergewöhnliche Ergebnisse und Anerkennung der Industrie. Die SNEC, die am 5. Juni in Shanghai zu Ende ging, erwies sich als eine großartige Gelegenheit für Solis, das für sein herausragendes Design und seine Produkte ausgezeichnet wurde, sowie für die Möglichkeit, mehrere MOUs und Verträge mit seinen Kunden zu unterzeichnen. Solis bot den Besuchern eine Plattform für Networking und Informationsaustausch. Die innovativen Hochstrom- und Hochleistungs-Wechselrichter von Solis präsentierten die hohe Qualität der Kundenerfahrung mit wirtschaftlichen und zuverlässigen Lösungen für grüne Energie.

Mit zwei neuen Produkteinführungszeremonien am 3. Juni stellte Solis Produkte vor, die den intelligenten und technologischen Fortschritt der Solarindustrie widerspiegeln. Klicken Sie auf den Link (https://www.ginlong.com/global/conews/Awards_during_SNEC2021_come_thick_and_fast_for_Solis_gl.html)für weitere Informationen.

Als weltweit größte Fachkonferenz der Solarindustrie wurde die Messe mehrfach ausgezeichnet. Solis (https://www.linkedin.com/company/3258711/admin/) wurde bei den 5. jährlichen Asian Photovoltaic Industry Association (APVIA) Awards 2021 mit dem „APVIA Honorable Award – Technological Achievement (for Enterprise)“ ausgezeichnet.

Solis wurde außerdem vom PV Brand Lab (PVBL) mit dem „2020 Global Top PV Brand“ Award ausgezeichnet und belegte Platz 5 im Markenwert der Wechselrichter. Solis wurde auch ein Platz im Nationalen PV-Qualitätsprüfungszentrum (CPVT) – Outdoor Evidence Base (Yinchuan) zuerkannt.

Während der SNEC stellte Solis seine „Flexi-ONE“ Solar- und Speicherlösung vor, ein neues Energiespeicherprodukt, das auf Flexibilität (kompatibel mit verschiedenen Batteriemarken) und ästhetisches Aussehen ausgelegt ist. Aufgrund seiner Fähigkeit, Endanwendern eine durchgängige, intelligente und komfortable Solar- plus Speicherlösung (PV-ES) zu bieten, wurde das Produkt zu einem der Top 10 Highlights der SNEC gewählt. Der Flexi-ONE wurde mit dem Terawatt Grade Diamond Award ausgezeichnet, eine der höchsten Auszeichnungen auf der Messe.

Solis hat sich einer globalen Vision verschrieben, die auf produktzentrierter Entwicklung basiert, die Kunden in den Mittelpunkt unserer wichtigsten Entscheidungen stellt und sicherstellt, dass wir unsere Rolle beim Übergang zu sauberer Energie spielen, indem wir dazu beitragen, diese effizienter, sicherer und zuverlässiger zu machen. Branchenauszeichnungen auf renommierten Konferenzen wie der SNEC sind für uns nur eine weitere Bestätigung unserer Bemühungen, wenn wir sie neben unserer weltweiten Vergleichsgruppe betrachten. Wir sehen diese Auszeichnungen als weiteren Ansporn, unsere Ziele zu erreichen, um in jedem Markt, in dem wir tätig sind, unseren Beitrag zu einer reibungslosen Energiewende zu leisten.

Original-Content von: Ginlong(Solis), übermittelt durch news aktuell

