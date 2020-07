Solis erhält die Auszeichnung “All Quality Matters” für seine Wechselrichter zur Solarstromerzeugung in Gewerbe und Industrie

Weitere Artikel zum Thema::

Jolywood erhält die Auszeichnung “All Quality Matters” vom TÜV Rheinland – Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood) hat vom TÜV Rheinland in der Kategorie Freiland-Energieertrag bifazialer PV-Module für seine zukunftsweisenden leistungsstarken n-Typ-PV-Techniken die Auszeichnung “All Quality Matters” erhalten. Die Auszeichnung “All Quality Matters”, die vom globalen Branchenführer TÜV Rheinland vergeben wird, ist eine jährliche Würdigung herausragender Beiträge von Herstellern von PV-Modulen, Wechselrichtern, Energiespeichersystemen und Bauteilen […]...

Solis beschafft 100 Mio USD und verdoppelt Produktionskapazität Führender Hersteller von Stringwechselrichtern baut neues Produktionsgebäude zur Deckung der globalen Nachfrage nach Solartechnik Ginlong Technologies (Börsenkürzel: 300763.SZ), weltweit führender Hersteller von Photovoltaik-Stringwechselrichtern, gab seine Pläne bekannt, mithilfe eines nicht-öffentlichen Angebots über 100 Mio. USD (700 Mio. Chinesische Yuan) zu beschaffen, um die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten zu finanzieren. Aufgrund der Ausweitung des globalen Stringwechselrichter-Marktes wird […]...

Solis verbessert Stromgestehungskosten gewerblicher Systeme Neuer, dreiphasiger 110-kW-Wechselrichter mit besten Effizienzen und Erträgen seiner Klasse Ginlong Technologies (Aktienkürzel: 300763.SZ), weltweit führend bei der Herstellung fotovoltaischer Stringwechselrichter, hat die neueste Ergänzung seines Portfolios der 5. Generation (5G) auf den Markt gebracht. Der neue Solis 110 kW fügt Anwendungen auf Gewerbedächern eine zuverlässigere, effizientere und sicherere Wechselrichter-Lösung hinzu, was die Rendite von […]...

LONGi Solar erhält Auszeichnung des TÜV Rheinland für die beste Leistung bei der Stromertragssimulation von Photovoltaik-Modulen Das zweite Jahr in Folge erhält LONGi Solar die “All Quality Matters”-Auszeichnung für die beste Leistung bei der Stromertragssimulation von Photovoltaik-Modulen (Gruppe “Monokristallin”) (PV Module Energy Yield Simulation (Mono Group)). Die Auszeichnungen wurden am 22. März auf dem Solarkongress (Solar Congress) 2018 in Wuxi, China vom TÜV Rheinland überreicht. Die hochbegehrte Auszeichnung für die beste […]...