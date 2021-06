Ionomr Innovations vom Weltwirtschaftsforum als „Technology Pionier“ ausgezeichnet

Weitere Artikel zum Thema::

Heliatek, Technologie-Pionier aus Deutschland, nimmt am Weltwirtschaftsforum in DAVOS teil Heliatek (http://www.heliatek.com) wird das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums, das in Davos-Klosters vom 20. bis 23. Januar 2016 stattfindet, als Plattform nutzen, um seine bahnbrechenden organischen Solarfolien vorzustellen. Thibaud Le Séguillon, Heliateks CEO, wird mit einem Netzwerk international führender Experten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft sowie Führungspersönlichkeiten von internationalen Organisationen und aus der Zivilgesellschaft, die schwerpunktmäßig die […]...

RMI, Energy Transitions Commission, We Mean Business und Weltwirtschaftsforum gründen Mission Possible Partnership zur Transformation von Schwerindustrie und Verkehr Die Mission Possible Partnership (MPP), die heute auf der Agenda von Davos ins Leben gerufen wurde, ist eine neue Koalition aus der Energy Transitions Commission, dem Rocky Mountain Institute, der We Mean Business Coalition und dem Weltwirtschaftsforum. MPP wird von Mitteln aus dem Bezos Earth Fund, von Bloomberg Philanthropies und von Breakthrough Energy unterstützt und […]...

Konferenz: Innovation in der Speichertechnologie/Innovations in Storage Technology BERLIN. In einem zunehmend von den erneuerbaren Energien bestimmten Stromsektor sind Energiespeicher für eine stabile und zuverlässige Stromversorgung unabdingbar, um Stromangebot und Stromnachfrage auszubalancieren. In der Konferenz „Innovation in der Speichertechnologie/Innovations in Storage Technology“, die das KPMG Global Energy Institute EMEA am 14. Juli 2015 in Berlin veranstaltet, stehen Batteriespeicher und die Frage nach den […]...

Weltwirtschaftsforum würdigt Suntech als New Sustainability Champion Schaffhausen, Schweiz - 28. September 2011 - Suntech Power Holdings Co., Ltd. (NYSE: STP), der weltweit größte Hersteller von Photovoltaikmodulen, wurde in einem aktuellen Report zum Thema "Redefining the Future Growth: The New Sustainability Champions" vom Weltwirtschaftsforum als einer der "New Sustainability Champions" gewürdigt. Suntech war dabei die einzige Solarfirma, der diese Auszeichnung zugesprochen wurde, was ihren kontinuierlichen Einsatz und Erfol...