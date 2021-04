Solaranlagen&Photovoltaik in den USA

Erstellt von Presse Allgemein

Die Vereinigten Staaten haben einen der größten Solar-Photovoltaik (PV)-Märkte der Welt. In den USA wurden einige der frühesten Forschungen im Bereich der Solar-Photovoltaik und der konzentrierten Solarenergie durchgeführt. So wurde beispielsweise die erste Silizium-Solarzelle in den USA entwickelt. Die Solar-Photovoltaik wandelt Licht direkt von der Sonne in Elektrizität um. Solarenergie ist tatsächlich eine der am häufigsten vorkommenden Energieressourcen der Welt. Das Potenzial für die Nutzung von Solarenergie ist landesweit sehr unterschiedlich, da südliche Staaten wie Kalifornien und Arizona eine viel höhere direkte Sonneneinstrahlung haben als andere Regionen, was sich weitgehend in der installierten Solar-PV-Kapazität in den USA widerspiegelt. Zusätzlich zu den besseren Solarressourcen haben die südwestlichen Staaten auch höhere Solarkapazitätsfaktoren. Der Kapazitätsfaktor ist ein Maß, das auf der Stromerzeugung einer Anlage als Prozentsatz ihres Sommerkapazitätswertes basiert.

Die Nachfrage nach Solarenergie ist höher denn je, da sich die Verbraucher weiterhin von traditionellen Energiequellen abwenden. Die sinkenden Preise für Solarenergie machen sie zu einer wirtschaftlich vorteilhaften Wahl sowohl für gewerbliche als auch für private Eigentümer. Mehrere Staaten fördern weiterhin Solarinstallationen durch verschiedene Solarrichtlinien. Viele Systeme nutzen Net-Metering, bei dem tagsüber erzeugter Strom am Abend in das Stromnetz eingespeist wird. Die verbesserte Fähigkeit neuer Solartechnologien, mehr Energie einzufangen, hat die PV-Solarenergie auch wirtschaftlich machbarer gemacht. Die Leistung von Solarkraftwerken wird im Allgemeinen durch die Qualität der Solarressourcen, die Nachführmöglichkeiten und die Größe der Wechselrichter bestimmt.

Als PDF zum Download stehen zur Verfügung:

Solar photovoltaic industry in the U.S.

Smart grids in the U.S.

Photovoltaik Bibliothek (PDFs) zum Download

Mehr dazu hier: Solar-Photovoltaik ? Solar-PV in den USA

Warum Xpert.Solar?

Xpert.Solar ist ein Projekt von Xpert.Digital. Wir haben langjährige Erfahrung im Support und Beratung von Lagerlösungen und in der Logistikoptimierung, die wir unter Xpert.Plus in einem großen Netzwerk bündeln. Mit Xpert.Solar bündeln wir dasselbe Know-how im Bereich Photovoltaik und erneuerbare Energien.

Konrad Wolfenstein

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie hier das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 803 (München) an.

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.

Ihr Konrad Wolfenstein

Xpert.Digital ist ein Hub für die Industrie, mit den Schwerpunkten, Digitalisierung, Maschinenbau, Logistik/Intralogistik und Photovoltaik.

Mit unserer 360° Business Development Lösung unterstützen wir namhafte Unternehmen vom New Business bis After Sales.

Market Intelligence, Smarketing, Marketing Automation, Content Development, PR, Mail Campaigns, Personalized Social Media und Lead Nurturing sind ein Teil unserer digitalen Werkzeuge.

Mehr finden Sie unter: www.xpert.digital – www.xpert.solar – www.xpert.plus

Weitere Artikel zum Thema:: Solar-Pflicht für Schleswig-Holstein ?Mit dem neuen Gesetz schreiben wir das Drehbuch für die Energiewende und den Klimaschutz in Schleswig-Holstein weiter. Das Gesetz wird entscheidend dazu beitragen, dass unser Land eine nachhaltige ökologische und ökonomische Zukunft hat?, sagte Umweltminister Albrecht in einer Kabinettssitzung vom 16.02.2021. Die Novellierung sieht eine Reihe von Punkten zum Ausbau der Photovoltaik vor. So soll […]... Photovoltaik in Lateinamerika Ein Wirtschaftszweig im Aufschwung... Photovoltaik-Pflicht in Deutschland für Photovoltaik-Anlagen und Parkplätze Basis und wesentliches Element jeder Photovoltaik-Anlage ist die Trägerkonstruktion. Das betrifft die Unterkonstruktionen für die verschiedenen Aufdach-Anlagen und Dacharten wie Flach- oder Schrägdächer oder die Montagesysteme für Freiland- und Freiflächenanlagen, auch Solarparks genannt. Nicht zu vergessen die Photovoltaik-Carport-Systeme! Firmenparkplätze, Parkhäuser, Supermärkte, Einkaufszentren und all die größeren wie Park & Ride Parkplätze sind davon betroffen, wo […]... Parkplatz Solar-Carport: Die Solarpflicht für Schleswig-Holsteins Parkplätze kommt! Photovoltaik ist die solare Stromzukunft... Xpert.Solar: Gibt es eine Photovoltaikpflicht in Hessen- Wie ist die derzeitige Photovoltaik-Entwicklung in Hessen?...