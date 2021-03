Photovoltaik-Pflicht in Deutschland für Photovoltaik-Anlagen und Parkplätze

Basis und wesentliches Element jeder Photovoltaik-Anlage ist die Trägerkonstruktion. Das betrifft die Unterkonstruktionen für die verschiedenen Aufdach-Anlagen und Dacharten wie Flach- oder Schrägdächer oder die Montagesysteme für Freiland- und Freiflächenanlagen, auch Solarparks genannt. Nicht zu vergessen die Photovoltaik-Carport-Systeme!

Firmenparkplätze, Parkhäuser, Supermärkte, Einkaufszentren und all die größeren wie Park & Ride Parkplätze sind davon betroffen, wo in Zukunft für das jeweils betroffene Bundesland die Solar-Pflicht greift.

Es gibt eine Unterscheidung in private und gewerbliche Neubauten

Es gibt eine Unterscheidung in private und gewerbliche Neubauten, Wohn- und Nichtwohngebäude sowie Dachsanierungen und offene Parkplätze. Nicht in jedem Bundesland gilt die gleiche Photovoltaik-Pflicht. Weil Solaranlagen an Gebäuden das Baurecht berührt, ist das Ländersache. Auch ist die Erzeugung von Strom an verschiedene Vorgaben geknüpft, denn Sonnenstrom ist eine Handelsware, wo entsprechende Abgaben an das Finanzamt anfallen.

Die solare Baupflicht (auch Photovoltaik-Pflicht) bezeichnet Regelungen von Kommunen und Bundesländern in Deutschland, um die Eigentümer von Neu- und Bestandsbauten aus Gründen des Klimaschutzes zum Einbau von solarthermischen oder Photovoltaik-Anlagen zu verpflichten. Wird ausschließlich die Installation von Photovoltaikanlagen vorgeschrieben, so wird auch von Photovoltaik-Pflicht gesprochen.

Photovoltaik-Experten sind gefragt!

Dachdecker wie Elektroinstallateure, die Solarteure sind gefragt, wenn es darum geht, das Know-how und die Infrastruktur für diese enorme Aufgabe bereitzustellen.

Die Montagesysteme sind die Grundlage jeglicher Photovoltaik-Anlagen. Ohne sie können Photovoltaik-Module nicht fachgerecht installiert werden. Sie müssen für jegliche Wetterlagen gewappnet sein und jegliche regionale Witterungsbedingungen widerstehen können.

Darüber hinaus gibt es immer wieder spezielle Anwendungsbereiche und Aufgaben, die nicht mit Standardlösungen abgedeckt werden können. Gemeint sind zum Beispiel geneigte Dächer mit Bitumen oder Folieneindeckung, die keine invasive Befestigung erlauben. Das heißt, am Dach dürfen keine Bohrungen durchgeführt und die Lösung muss dachdurchdringungsfrei angebracht werden.

Passend dazu:

Dachdurchdringungsfreies Kreuzschienensystem für geneigte Dächer (5°-30°) mit Bitumen- oder Folieneindeckung

Ein weiterer Bereich sind Photovoltaik-Carports. Während man bei Einzel- und Doppelcarports mit Photovoltaik noch von einer Standardlösung sprechen kann (Auch hier gibt es aufgrund baulicher Unterschiede bei den betreffenden Haupt- und Nebengebäuden, die in einzelnen Fällen eine Sonderlösung erfordern), sind für Reihencarports in jedem Fall Individuallösungen notwendig. Das beginnt bei den verschiedenen Zufahrtswegen, verschiedenen Raumaufteilungen und Unterschieden in den jeweiligen Fahrgassen.

Passend dazu:

Mehr grüner Strom aus Photovoltaik Carports ? Die Photovoltaik-Tankstelle der Zukunft

Photovoltaik Carports mit Stromspeicher als Photovoltaik-Tankstelle für Elektroautos

Photovoltaik-Pflicht Details zum jeweiligen Bundesland

Die Übersicht wird derzeit erstellt und ständig aktualisiert! Die Entwicklung in Deutschland.

