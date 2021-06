Saunapark empfängt wieder Besucher

Die Stadtwerke Schwäbisch Hall starten am 2. Juni in die diesjährige Badesaison. Zunächst werden das Freibad Schenkensee sowie das Freibad Rieden geöffnet. Voraussetzung für den Einlass sind ein negativer Schnelltest, ein Nachweis der Genesung oder ein Nachweis der vollständigen Impfung. Die Stadtwerke Schwäbisch Hall öffnen ab dem 2. Juni mit dem Schenkensee-Freibad in Schwäbisch Hall […]...