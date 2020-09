Rohstoffhandel Rheinland ist Partner von Installationshandwerk-Meisterbetrieben

Erstellt von Presse Allgemein

Die Rohstoffhandel Rheinland GmbH mit Sitz in Rheinberg bis Partner des Handwerks. Nicht nur deshalb, weil der professionelle Umgang mit Wertstoffen und Rohstoffen ebenfalls ein Handwerk darstellt, sondern weil die Rohstoffhandel Rheinland GmbH, aktiv mit Handwerkern der Gas- Wasser- und Solartechnik Elektrotechnik und mit Kfz-Werkstätten zusammenarbeitet.

Den Kunden einen Mehrwert bieten und der eigenen Bilanz

Für Gas- und Wasserinstallateure beispielsweise ist es heutzutage selbstverständlich, dass die abmontierten Heizkörper und Armaturen durch den Handwerker-Meisterbetrieb ohne größere Nachfrage selbst entsorgt werden. Eine Selbstverständlichkeit, die auf Dienstleisterseite natürlich Kosten und Aufwände produziert. In Partnerschaft mit der Rohstoffhandel Rheinland GmbH, können diese Aufwände jedoch abgemildert, beziehungsweise – je nach Volumen – sogar in die Gewinnzone überführt werden.

Es stellt sich die Kosten-Nutzen-Frage bei der Entsorgung

Um aus den Aufwänden, den Abfall bei den Kunden zu entsorgen auch einen Mehrwert für den eigenen Betrieb zu generieren, stellt sich die Kosten-Nutzen-Frage der Entsorgung. Wenn sich die demontierten Armaturen und alten Heizkörper in der Firma aufstauen und den Weg versperren, dann ist ganz sicher nicht damit zu rechnen, dass aus dem Altmetall eine nachhaltige Umsatzquelle auf zu tun wäre. Gleiches gilt, wenn erst einmal und immer wieder aufs Neue ein Schrotthändler gesucht werden muss. Die Zeit, die zum Beispiel ein Auszubildender damit verbringt, ist Arbeitszeit, die wiederum Geld kostet. Es ist daher besser, einen verlässlichen Partner zu suchen, der sich sogar um die Abholung und die Schrottentsorgung mit einem verbindlichen Entsorgungsnachweis kümmert. Umsatz wird so gewissermaßen automatisiert generiert.

Mit der Rohstoffhandel Rheinland GmbH einen festen Partner für die Schrottabholung finden.

Finden auch Sie, wie viele Meisterbetriebe aus dem Rheinland und der Region, einen festen Partner für Ihren Wertstoff, Rohstoff- und Schrottankauf. Wir vereinbaren mit Ihnen in einem kostenlosen Erstgespräch die Modalitäten der Abholung und der Bezahlung. In der Regel handeln wir den Schrott gegen den aktuellen Tagesschrottpreis. Wir vergüten absolut transparent und verzichten in längeren Partnerschaften und bei ausreichendem Handelsvolumen sogar auf die Transportkosten. Je nach Anwendung und Bedarf stellen wir Ihnen vor Ort auch gerne Schrottcontainer bereit, die dann in einem regelmäßigen Abständen bei Ihnen abgeholt werden. Nach der Abholung wird der Schrott bei uns auf unseren geeichten und modernen Waagen gewogen und vergütet. Das Geld fließt dabei auf Wunsch direkt und automatisiert auf Ihr Konto. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern. Umsatz auf Knopfdruck. Ihre einzige Aufgabe: Sie sammeln den Schrott bei Ihren Kunden sorgfältig und grob sortiert ein.

Schrott aus Installationsbetrieben verkaufen

Wir kaufen die folgenden Sorten Schrott, Wertstoffe aus Installationsbetrieben an:

Armaturen aus Badezimmer Renovierungen etc.

Heizkörper und Klima, Luft- und Metallentlüftungsschächte

Rohre und Leitungen aus Kupfer, Messing, Alu, Blei und sonstigen Metallen

Stromkabel aus Installationsarbeiten, Schaltschränke, Transformatoren, Spulen, Kabelverschnitt und Millberry

Metalle aller Art, Verkleidungen, VA-Stahl etc.

Kontaktieren Sie uns gerne, wir freuen uns über Ihren Anruf oder Ihre Email.

Modern ausgestatteter Schrottplatz in Rheinberg.

Der Wertstoffhof für Umweltbewusste.

Schrottplätze gibt es in NRW viele. Unser Schrotthandel ist aber etwas Besonderes. Wir legen großen Wert auf hohe Umweltstandards und seriöses Handeln zu tagesaktuellen Schrottpreisen. Hochmodern ausgestattet, an der Xantener Straße 235 perfekt gelegen und ausreichend befestigte und vorbereitete Flächen, um Ihnen alle Services bieten zu können, die professionelle Schrottentsorgung heute erfordert.

Dieses umfasst auch die Nutzung geeichter Schrottwaagen. Direkt nach der Zulieferung Ihres Schrottes , beginnt unsere Wertstoffverwertung. Wir sortieren Ihren Schrott und zerlegen ihn fachgerecht. Anschließend übergeben wird die werthaltigen Altmetalle in die entsprechenden Recyclingbetriebe.

Schrottankauf und Schrottabholung für Firmen und Privatpersonen in Duisburg Wenn es einen Stahlstandort in Europa gibt, dann gehört hier die Ruhrstadt Duisburg zweifelsfrei dazu. Duisburg ist ein Standort der Schwerindustrie und das auch noch in Zeiten der Dienstleistungsgesellschaft. Selbstverständlich kaufen wir auch hier Schrott von gewerblichen Händlern oder Privatpersonen zum Tageshöchstpreis. Entweder holen wir den Schrott bei den Kunden ab oder Sie besuchen unseren modernen Schrottplatz in Rheinberg.