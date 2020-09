Tesla als Stromanbieter

Der E-Auto Pionier will in den Deutschen Energiemarkt einsteigen und bringt hierzu die eigenen Speicher-, Batterie- und Solarprodukte ins Spiel. Tesla würde somit einen weiteren Bereich in der Energiebranche erschließen, sodass eine komplette energetische Absicherung von Haushalten alleine durch Produkte und Dienstleistungen durch Tesla möglich wäre.

Der gewählte Standort der entstehenden Gigafactory in Berlin-Brandenburg verdeutlicht, wie groß das Interesse an erneuerbaren Energien ist. Zahlreiche Windräder produzieren dort einen Überschuss an umweltfreundlichen Strom, den Tesla günstig einkaufen kann. Mit Hilfe der Erlöse können beispielsweise die Preise der Elektroautos gesenkt werden und somit der Druck auf die Autobauer BMW, Audi oder Volkswagen erhöht werden.

Jedoch ist es bis dorthin ein weiter weg. Der alleinige Einstieg Teslas in den Deutschen Strommarkt scheint unwahrscheinlich. Gemeinsam mit einem kompetenten Partner könnte dies jedoch anders aussehen.

