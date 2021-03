Carport&Solar-Pflicht in NRW- – Nordrhein-Westfalen – Was Sie jetzt wissen sollten

Gibt es eine Solaranlagen-Pflicht in NRW?

Eine landesweite Verpflichtung zur Installation von PV-Anlagen auf Nichtwohngebäuden und offenen Parkplätzen wie z. B. in Baden-Württemberg oder die Solarpflicht in Berlin wird es in Nordrhein-Westfalen nicht geben. Ebenso nicht auf Neubauten im Wohnbereich. Hier setzt die Landesregierung weiterhin auf die Freiwilligkeit der Bürger und Unternehmer. Die Baugenehmigung von Photovoltaik-Anlagen ist nun mal Ländersache.

Jedoch: Über neu gebauten offene und gewerbliche Parkflächen mit mehr als 25 Plätzen sollen in Nordrhein-Westfalen künftig Photovoltaik-Anlagen Pflicht werden. Das heißt, die Landesregierung plant lediglich eine Pflicht für Parkflächen mit über 25 Stellplätzen.

So kündigte es die NRW-Bauministerin Inna Scharrenbach an am 2. Dezember 2020 in Düsseldorf an. Damit sollen künftig ?riesige, natürliche Flächen versiegelnde Beton-Wüsten ? etwa vor Supermärkten ? wenigstens mit einem Nutzen für die Gesellschaft verbunden werden?. Sie sollen auch Schatten spenden und ein Mittel gegen sommerliche ?Hitze-Inseln? in den Städten sein. ?Gleichzeitig können damit auch Ladestationen für E-Autos installiert werden?, was wiederum einem klassischen Solar-Carport-System als Solartankstelle entspricht. ?Das ist was Neues für und in Nordrhein-Westfalen?. Diese werden in einer Rechtsverordnung geregelt. Die geplante Änderung ist Teil einer Novellierung der Landesbauordnung, die zum 1. Juli 2021 greifen soll und der das Landeskabinett bereits zugestimmt habe, berichtete Scharrenbach.

Was ist das passende Solar-Carport-System?

Viele gute Ansätze gibt es schon. Aber keines ist wie das HELIOS Carport System der Firma T.Werk GmbH aus Ellzee. Es ist für einzelne Solar Carports wie auch für große Firmen- oder öffentliche Parkplätze geeignet, als weitere Solartankstelle flexibel anwendbar und vor allem planbar.

System scheint bei T.Werk Programm. Wie bei allen seinen Produkten legt T.Werk Wert auf hohe Qualität, schnellen Aufbau und flexible Anwendbarkeit, was sich am Ende rechnet. So auch beim HELIOS Carport von T.Werk, wo auch Planungssicherheit an oberster Stelle steht, die teure Korrekturen und Nachrüstungen vermeidet.

Die HELIOS Carports sind sozusagen Smart-City-Ready und Smart-Grid-Ready. Man kann modular aus den vollen Schöpfen. Warum auch immer, so ist der HELIOS Carport auch ohne PV Montagesystem lieferbar. Er ist also wie ein Baukasten-System anwendbar. Ladestationen, Wechselrichter und weitere Optionen für Smart City und Smart Grid sind einfach zu montieren.

Einzelcarport, Doppelcarport oder Reihencarport. Für beliebig gerade und ungerade Stellplatzreihen.

Sind PV-Anlagen in Nordrhein-Westfalen genehmigungsfrei? Also generell auch auf freiwilliger Basis?

Photovoltaikanlagen auf Dächern oder an Fassaden sind in Nordrhein-Westfalen laut der Landesbauordnung genehmigungsfrei.

Bei denkmalgeschützten Gebäuden oder besonders erhaltenswerter Bausubstanz muss Rücksprache mit dem örtlichen Bauordnungsamt gehalten werden.

Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind genehmigungspflichtig und bedürfen einer Baugenehmigung. Eine Baugenehmigung muss nach der nordrhein-westfälischen Landesbauordnung beantragt werden.

Über die weitere Entwicklung in NRW halten wir Sie auf dem Laufenden!

Mit Xpert.Solar bieten wir Beratungsdienstleistungen für Unternehmen an, die eine Photovoltaik-Anlage planen ? auch dachdurchdrinungsfrei!

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 803 (München) an.

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.

Ihr Konrad Wolfenstein

Xpert.Digital ist ein Hub für die Industrie, mit den Schwerpunkten, Digitalisierung, Maschinenbau, Logistik/Intralogistik und Photovoltaik.

Mit unserer 360° Business Development Lösung unterstützen wir namhafte Unternehmen vom New Business bis After Sales.

Market Intelligence, Smarketing, Marketing Automation, Content Development, PR, Mail Campaigns, Personalized Social Media und Lead Nurturing sind ein Teil unserer digitalen Werkzeuge.

Mehr finden Sie unter: www.xpert.digital – www.xpert.solar – www.xpert.plus

