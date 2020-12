Österreich stockt Förderbudget auf: 20 Millionen Euro mehr für KLIEN

Das zuständige Ministerium in Wien hat das Förderbudget für den Klima- und Energiefonds aufgestockt. Die zusätzlichen 20 Millionen Euro an Fördermitteln bringen eine beinahe Verdreifachung der Förderungen. Zudem gibt es noch eine weitere Neuerung: Die förderfähige Anlagengröße wird von bisher 5 Kilowattpeak auf künftig 50 Kilowattpeak angehoben. Alleine durch die Anhebung der förderfähigen Anlagengrößen auf […]...

Gegenstand des erhöhten Fördertopfes des Klima- und Energiefonds sind – wie gehabt – Aufdach-Kleinanlagen bis 5 Kilowattpeak Photovoltaikleistung mit 250 Euro pro kWp. Bei Gemeinschaftsanlagen wird unterschieden: Aufdachanlagen auf Mehrparteienhäusern sind mit 200 Euro pro kWp, gebäudeintegrierte Photovoltaikanlagen mit 300 Euro pro kWp förderbar. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen Die aktuelle Situation hat aufgezeigt, was […]...

Mit dem ersten Herbsttag besteht für alle Unternehmen, die seit 1. August 2020 Investitionen zwischen 5.000 Euro und 50 Millionen Euro getätigt haben, die Möglichkeit, eine Förderung von mindestens 7 % der investierten Summe zu beantragen. Von der Prämie ausgeschlossen sind alle klimaschädlichen Investitionen, beispielsweise in Öl oder Gas. Gezielte Förderungen für Investitionen in die […]...

Die veröffentlichten Zahlen sprechen eine klare Sprache: Die grundsätzliche Richtung betreffend Erneuerbaren Anteil im deutschen Bundesland Baden-Württemberg stimmt –bisher allerdings nur im Stromsektor. Die Zuwächse in diesem Bereich lagen im Jahr 2019 bei 7,2 % – der Wert der Bruttostromerzeugung liegt nun bei 18,2 Terrawattstunden. Den Löwenanteil steuerte die Photovoltaik bei. Ökostrom durch Photovoltaik Contracting […]...

Deutschland erreichte im Oktober einen Meilenstein in der Energiewende: Die zweimillionste Photovoltaikanlage im gesamten Bundesgebiet wurde in Betrieb genommen. Damit produzieren alle Photovoltaikanlagen in Deutschland gemeinsam rund 50 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr ? eine Menge, mit der man rund 17 Millionen Haushalte mit sauberer Solarenergie versorgen könnte. Die Zahlen, die der Bundesverband Solarwirtschaft auf Basis […]...