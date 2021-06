NextChem der Maire Tecnimont Gruppe erhält Engineering-Auftrag von TotalEnergies für BioJet-Anlage in Frankreich

Enel Green Power, über seine Tochtergesellschaft Enel Green Power North America, Inc. (EGPNA), und Maire Tecnimont S.p.A., über ihr Unternehmen für die Energiewende, NextChem, haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die Produktion von grünem Wasserstoff über Elektrolyse in den USA zu unterstützen. Enel wird NextChem–s Wasserstofftechnologie und technische Expertise nutzen, um sein Geschäft mit grünem Wasserstoff […]...

Maire Tecnimont S.p.A. gibt bekannt, dass ihre Tochterunternehmen MET Development, Stamicarbon und NextChem mit den Arbeiten an einer Anlage zur Herstellung von Düngemitteln aus erneuerbaren Energien in Kenia begonnen haben. MET Development hat einen Vertrag mit der Oserian Development Company für die Entwicklung der Anlage im Oserian Two lakes Industrial Park am südlichen Ufer des […]...