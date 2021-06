Neues rundum sorglos Paket für E-Mobilität von Energeek®

Die Firma Cleantech Energy Systems GmbH aus der Schweiz, bietet ab sofort unter der Eigenmarke Energeek® ein neues Sorglos-Paket zur Elektro-Mobilität an. Das Energeek E-Mobilitätsprogramm richtet sich an all diejenigen, die sich ein Auto mit Elektroantrieb zulegen möchten oder bereits besitzen. Die Energeek E-Mobilitätslösungen beinhalten alles, was Kunden für den täglichen Gebrauch ihres Elektro-Wagens benötigen. Vom E-Tankgutschein bis zur eigenen E-Tankstelle.

Die Energeek E-Mobilitätslösung wird in den verschiedenen Paketen, Start, Basic, Plus und Profi angeboten.

Jedes Paket beinhaltet die Installation einer E-Stromlade Tankstelle im Wert von CHF 6.000.-, und das ohne weitere Kosten für die Kunden. Dabei kann der Installationsort selbst gewählt werden. Entweder auf dem eigenen Grundstück zu Hause oder am Arbeitsplatz. Der Strompreis beträgt dann nur 35 Rappen pro kWh Strom.

Darüber hinaus gehört zu jedem Energeek E-Mobilitätspaket auch eine inkludierte Strom-Ladekarte. Sie ist für eine Fahrleistung von bis zu 24.000 Km für ein Jahr gültig und hat einen Wert von CHF 1‘500.-

Außerdem enthält jeder Käufer eines Pakets einen kostenlosen Gutschein für eine Energie- oder CO2-Optimierung im Wert von CHF 500,-.

Interessenten ohne Elektroauto haben die Möglichkeit, sich einen Wunschwagen zusätzlich zu einem Energeek E-Mobilitätspaket zu bestellen. Dabei können sie von einem Rabatt, von bis zu 50 % auf den Paketpreis profitieren.

In den Energeek E-Mobilitäts-Paketen sind die Energeek Solar Panels inklusive Mietertrag und Weiterverkaufsmöglichkeit mit einem Wert von CHF 1.998, pro Panel inkludiert.

Die Solarpanels sind im Eigentum des Kunden und werden bei verschiedenen Projekten hauptsächlich in der Schweiz installiert und versorgen diese mit CO2-neutralem Strom. Dadurch wird ein passives Einkommen von bis zu CHF 103,- pro Panel und Jahr generiert, welches direkt dem Kunden als Besitzer der Panels zugeführt wird.

Dazu enthält das Paket Start drei Solar Panels und das Paket Basic fünf Solar Panels. Beim Erwerb der Pakete Plus oder Profi erhalten Kunden 10, bzw. 20 Energeek Solar Panels, die sofort zur klimaneutralen Stromerzeugung genutzt werden können.

In der Modellrechnung über 30 Jahre, lassen sich so Mieterträge von über CHF 60‘000,- (Paket: Profi), von über CHF 30‘000.- (Paket: Plus), erzielen. In den Paketen Start und Basic kann von Erträgen von rund CHF 9‘000 (Start) bzw. CHF 15‘000,- (Basic) ausgegangen werden.

Damit kann sich bei einer Laufzeit von 30 Jahren der Paketpreis durch die Mieterträge der Energeek Solar Panels bereits ab dem Paket Basic amortisieren.

