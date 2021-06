Neue Generation der Panasonic AQUAREA Luft/Wasser-Wärmepumpe

Erstellt von Presse Allgemein

Panasonic geht mit seiner AQUAREA Luft/Wasser-Wärmepumpe in die neue J-Generation. Das Gerät besitzt die bewährten AQUAREA Vorteile, wie die Regelung von bis zu 2 Heizkreisen und die Service Cloud für Fernwartung (mittels Zubehör). Aber es gibt auch viel Neues zu entdecken, so besitzt die neue Generation eine höhere Effizienz: SCOP bis zu +5% gegenüber der H-Generation. Das Gerät bietet besseren Komfort bei extrem niedrigen Temperaturen, da die Heizkurve bis zu -20 °C eingestellt werden kann. Außerdem sind die Außengeräte leiser. Das besondere an der J-Generation ist das neue Kältemittel R32. Dieses Kältemittel ist ein Ein-Stoff-Kältemittel und deshalb bei Recycling und Wiederverwendung einfacher zu handhaben. Es belastet das Klima weniger, da es 75 % geringeres Treibhauspotenzial (verglichen mit R410A und R22) besitzt. Für den Kunden bedeutet das geringere Kosten durch eine geringere Kältemittelfüllung und höhere COP-Werte durch eine höhere Effizienz als R410A. Einfacher gesagt: die AQUAREA wird effizienter und grüner.

Verfügbar soll die neue Generation voraussichtlich ab dem 2. Quartal 2022 sein.

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de

Weitere Artikel zum Thema:: Good Design Awards für Panasonic Aquarea Luft-Wasser-Wärmepumpen (NL/8787473686) Die neuen Designs der Innengeräte der Aquarea H-Serie von Panasonic wurden mit dem Good Design Award ausgezeichnet. Das Hydromodul sowie das Kombi-Hydromodul im reduzierten Design überzeugten die Jury. Der Good Design Award wird vom japanischen Institut für Designförderung ausgelobt und ist ein viel beachtetes Podium, das Produkte mit Intelligenz und Stil auszeichnet, die das […]... Panasonic auf der IFA 2019: Klimafreundlicher heizen mit modernen Luft/Wasser-Wärmepumpen (Mynewsdesk) Wiesbaden, August 2019 – Auf der IFA 2019, die vom 6. Bis 11. September in Berlin stattfindet, zeigt Panasonic, einer der größten Wärmepumpenhersteller weltweit, in Halle 5.2 a/b wie moderne Technologie unser Leben verändern wird und dazu beitragen kann, eines der dringlichsten Probleme unserer Zeit zu lösen. Um die weltweiten Bemühungen im Kampf gegen […]... Wärmepumpe – Panasonic Aquarea Die smarte Art zum Heizen... Die kompakten Panasonic Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Außenaufstellung (NL/3509021347) Bei den kompakten Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Außenaufstellung ist der komplette Kältekreis im Außengerät untergebracht. So erübrigt sich der Anschluss von Kältemittelleitungen. Die kompakten Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Außenaufstellung aus der Panasonic Aquarea-Familie lassen sich schnell und einfach installieren. Da die komplette Wärmepumpeneinheit mit Kältekreis im Außengerät untergebracht ist, erübrigt sich der Anschluss von Kältemittelleitungen. Mit Leistungen […]... Wärmepumpe&Solar in Nürnberg und Umgebung Panasonic hat mit Aquarea ein innovatives Niedrigenergie-Heizungs- und Warmwassersystem entwickelt, das selbst bei niedrigen Außentemperaturen hohe Leistungswerte erzielt. Die Panasonic Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpe nutzt die Umgebungsluft als kostenlose Energiequelle, um Gebäude zu erwärmen bzw. zu kühlen und für optimalen Komfort zu sorgen. Panasonic Aquarea ist weitaus sauberer, sicherer, günstiger und umweltfreundlicher als andere Systeme, die mit […]...