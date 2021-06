Stadt Erlangen führt Solare Baupflicht ein

In der österreichischen Bundeshauptstadt und in zwei deutsche Bundesländer ist sie bereits gesetzlich verankert, in vier weiteren deutschen Bundesländern ist ein solches Gesetz in Ausarbeitung: Die solare Baupflicht. Nun macht sich der Landesverband Erneuerbare Energien mit Nordrhein-Westfalen im nächsten Bundesland für eine solche Pflicht stark. Eine Möglichkeit zur Realisierung einer Photovoltaikpflicht für Neubau und bei […]...