Neuer Termin für kostenloses Online-Seminar zu Mikro- und Mini-BHKW

Wer heute ein Gebäude neu errichtet oder ein bestehendes Gebäude saniert, hat es hinsichtlich der Heizungstechnik nicht einfach. Die Auswahl an Heizsystemen im kleinen Leistungsbereich ist sehr vielfältig und reicht von brennwertfähigen Heizkesseln, Biomasse-Heizkesseln, Solarthermie-Anlagen und Wärmepumpen bis zu stromerzeugenden Heizungen (KWK-Anlagen). Diese Mikro- und Mini-KWK-Anlagen ? also kleine hocheffiziente Heizkraftwerke, die neben Wärme auch Strom produzieren […]...

Die Auswahl an Heizsystemen im kleinen Leistungsbereich ist sehr vielfältig. Darunter gehören auch Mikro- und Mini-KWK-Anlagen ? also kleine hocheffiziente Heizkraftwerke, die neben Wärme auch Strom produzieren. Am Freitag, den 06. November bietet das BHKW-Infozentrum Rastatt einen kostenlosen Vortrag über Technologien, Einsatzmöglichkeiten und wirtschaftliche Aspekte eines Einsatzes von Mikro- und Mini-KWK-Anlagen. Dabei steht die Leistungsgröße […]...