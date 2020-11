Mikro- und Mini-KWK? kostenlos über verfügbare Technologien und Anwendungsmöglichkeiten informieren

Auf Grundlage der Fragestellungen, die das BHKW-Infozentrum täglich erreichen, wurde ein eintägiger Mini-KWK-Kongress konzipiert, der die zentralen Themenfelder eines erfolgreichen Einsatzes abdeckt. Dieser findet am 24. Juni 2014 in Hannover statt....

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Mini-KWK-Impulsprogramms wird am 21.11.2013 im Auftrag des BMU eine Fachkonferenzüber Mini-KWK veranstaltet. Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos. Maximal 150 Fachleute können teilnehmen....

Die Auswahl an Heizsystemen im kleinen Leistungsbereich ist sehr vielfältig. Darunter gehören auch Mikro- und Mini-KWK-Anlagen ? also kleine hocheffiziente Heizkraftwerke, die neben Wärme auch Strom produzieren. Am Freitag, den 06. November bietet das BHKW-Infozentrum Rastatt einen kostenlosen Vortrag über Technologien, Einsatzmöglichkeiten und wirtschaftliche Aspekte eines Einsatzes von Mikro- und Mini-KWK-Anlagen. Dabei steht die Leistungsgröße […]...