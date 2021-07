NEUE KAMPAGNE / Gasnetz Hamburg blickt auf die Chancen von Wasserstoff: Kampagne mit TERRITORY (FOTO)

Grüner Wasserstoff gilt bei Politik und Wirtschaft als Lösung für die nächste Stufe der Energiewende. Überall dort, wo grüner Strom die Dekarbonisierung aufgrund hoher Energiemengen und fehlender Speichermöglichkeiten nicht weiterbringt, schließt das grüne Gas die Lücke. In Hamburg hat Gasnetz Hamburg mit der Ankündigung seines Hamburg Wasserstoff-Industrie-Netzes HH-WIN ein wichtiges Startsignal gesetzt. Inzwischen arbeitet ein Wasserstoffverbund mit Akteur:innen aus Wirtschaft und Forschung am Aufbau einer gesamten Wertschöpfungskette rund um das klimaneutrale Gas in der Hansestadt. Gemeinsam mit der Agentur TERRITORY macht Gasnetz Hamburg derzeit augenzwinkernd auf die Einsatzmöglichkeiten des grünen Energieträgers aufmerksam. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen Menschen auf der Suche nach Naturverbundenheit, denen Wasserstoff einen Weg weist.

Die breit angelegte Image-Kampagne unter dem Motto „Naturverbunden? Geht einfacher. Mit Wasserstoff“ schafft Aufmerksamkeit für den nachhaltigen Energieträger. Die auf Markeninhalte spezialisierte Agentur TERRITORY hat die Kampagne gemeinsam mit Gasnetz Hamburg konzipiert und ist auch für deren Umsetzung und Schaltung verantwortlich. Der Auftritt richtet sich in erster Linie an Entscheider:innen bei Unternehmen, die nach Lösungen zur Dekarbonisierung ihrer Produktion suchen, um Kohlendioxidemissionen durch den Einsatz kohlenstoffarmer Energiequellen zu reduzieren. Gleichzeitig soll er dazu beitragen, Wasserstoff als Energieträger der Zukunft bei Multiplikator:innen und bei Hamburger:innen präsenter zu machen.

„Mit dem Auftritt zeigen wir ebenso plakativ wie einprägsam, welchen Beitrag Gasnetz Hamburg beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in Hamburg leistet und sensibilisieren die Hamburgerinnen und Hamburger für dieses wichtige Klimaschutz-Thema“, sagt Christian Heine kaufmännischer Geschäftsführer von Gasnetz Hamburg. „Mit TERRITORY haben wir hier einen kreativen Partner an der Seite, der mit seinem Standort in Hamburg die regionale Verankerung bietet, die für unsere Aktivitäten als städtisches Unternehmen maßgeblich ist.“

Zum Kampagnenstart haben Gasnetz Hamburg und TERRITORY Out-of-Home-Medien im Großraum Hamburg sowie digitalen Kanäle gewählt. Je nach Zielgruppe werden die Motive in den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram und LinkedIn ausgespielt. „Als in Hamburg ansässiges Unternehmen ist uns diese Kampagne eine echte Herzensangelegenheit. Wir freuen uns, unsere Heimatstadt hier auf dem Weg zur Klimaneutralität kommunikativ unterstützen zu können und die Kernwerte des Gasnetz Hamburg, Innovationskraft und Nachhaltigkeit, deutlich zu unterstreichen“, so Marius Darschin von TERRITORY.

Die Gasnetz Hamburg GmbH ist ein hundertprozentiges Unternehmen der Stadt und betreibt das Erdgasnetz in der Freien und Hansestadt Hamburg mit circa 7.900 Kilometern Länge, rund 160.000 Hausanschlüssen und fast 230.000 Netzkunden. Das Netz umfasst Hoch-, Mittel-, Niederdruck- und Hausanschlussleitungen sowie rund 600 Gasdruckregelanlagen. Die Steuerung und Überwachung des Netzes erfolgt über eine zentrale Leitstelle. Gasnetz Hamburg bereitet die Infrastruktur aufsteigende Einspeisungen von grünem Gas wie Bio-Methan und Wasserstoff vor und errichtet südlich der Elbe das 60 Kilometer lange Hamburger Wasserstoff-Industrie-Netz HH-WIN. Damit kann das Gasnetz einen noch größeren Beitrag für den Klimaschutz in Hamburg leisten.

