„NETZ NATUR … zum Schluss noch dies“ in 3sat (FOTO)

am Montag, 5. Juli 2021, 21.00 Uhr

Nach 210 Sendungen ist Schluss: Am Montag. 5. Juli 2021, 21.00 Uhr, blickt der Biologe und Moderator Andreas Moser in „NETZ NATUR … zum Schluss noch dies“ in seiner letzten Sendung auf ausgewählte Themen zurück. Andreas Moser erzählt, was sich verändert hat und liefert eine engagierte Analyse, wo und weshalb die Entwicklungen in der Natur die Achtsamkeit der Menschen brauchen.

Die Sendung zeigt, warum düstere Prognosen, dass die Schweizer Eichhörnchen von Amerikanischen Grauhörnchen überrollt werden, total falsch lagen und widmet sich ganz besonderen Überlebenden der Urzeit: den Schildkröten. Was kann der Mensch von dieser anpassungsfähigen Gattung lernen?

1988 war die erste Sendung von „NETZ NATUR“ im SRF zu sehen, seit 1996 zeigt 3sat regelmäßig die Naturreportage aus der Schweiz in seinem Programm.

Die Themenpalette reichte vom natürlichen und künstlich herbeigeführten Auftauchen neuer Organismen über die Erfolgsgeschichten von Bibern und Bartgeiern, die Frage, was Tauben mit Falken verbindet, bis zu Wildschweinen, die Jägern immer wieder ein Schnippchen schlagen.

Bereits am Samstag, 3. Juli 2021, ab 2.10 Uhr, sowie am Sonntag, 4. Juli 2021, ab 1.25 Uhr, wiederholt 3sat in zwei langen „NETZ NATUR“-Nächten insgesamt neun Reportagen, darunter „Die Frage der Bienen“ und „Erklärungen zum Wolf“.

