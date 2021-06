Aufbruch in ein nachhaltiges E-Handwerk

Erstellt von Presse Allgemein

Das baden-württembergische Elektrohandwerk hat sich auf der diesjährigen Mitgliederversammlung des Fachverbands Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg am 23. Juni in Leinfelden-Echterdingen verstärkt mit der aktuellen Energiepolitik und den damit verbundenen Geschäftsfeldern für das Elektrohandwerk auseinandergesetzt. ?Wir müssen noch nachhaltiger werden?, forderte Fachverband-Präsident Thomas Bürkle.

Aktuelle Energiepolitik und das E-Handwerk

Besonders ging Fachverband-Präsident Thomas Bürkle auf die aktuelle Energiepolitik auf Bundes- sowie Landesebene und die damit verbundenen Geschäftsfelder des E-Handwerks ein. ?Wir müssen noch nachhaltiger werden?, führte Thomas Bürkle seine Erläuterungen zu den aktuellen energiepolitischen Themen ein, die das E-Handwerk derzeit beschäftigen. Das Novellierte Klimaschutzgesetz BW mit der ab 01.01.2022 geltenden Pflicht zur Installation von PV-Anlagen bei neuen Nichtwohngebäuden und großen offenen Parkflächen stand dabei im Fokus. Den Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung bewertete Thomas Bürkle ?so grün wie noch nie?. Ihm sei wichtig, dass sich die Innungen mit der Politik daher verstärkt vor Ort austauschen.

Azubis können Energiewende im E-Handwerk aktiv gestalten

In einer Ausbildung im E-Handwerk könne man gleich vor Ort die Energiewende praktisch umsetzen und, mit Blick auf die Fridays for Future-Bewegung, nicht nur darüber reden, erklärte Thomas Bürkle. ?Wir brauchen in Zukunft noch mehr junge Frauen und Männer in unserem Elektrohandwerk und müssen sie daher zeitgemäß unter anderen in den sozialen Medien für die Ausbildung im E-Handwerk begeistern?, berichtete Thomas Bürkle. Passend zu den modernisierten Ausbildungsverordnungen im E-Handwerk ab August 2021 stellte der Fachverband auf der Mitgliederversammlung neue Werbemaßnahmen für die Ausbildungsberufe vor.

Partner der Energiewende

?Als Partner der Energiewende stehen wir zum Klimaschutz und zum Ziel der CO2-Reduktion?, betonte Thomas Bürkle. So wenig fossil wie nötig, so viel erneuerbar wie möglich und bei größtmöglicher Effizienz ? dafür setze sich das Elektrohandwerk ein. Dabei sei Technologieoffenheit von zentraler Bedeutung für die Umsetzung der Energiewende.

Der Fachverband Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg ist die Dachorganisation der 37 Elektro- bzw. Informationstechniker-Innungen im Land und vertritt als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband die Interessen von rund 7.500 Handwerksunternehmen der Elektrotechnik, der Informationstechnik und des Elektromaschinenbaus. Die knapp 60.000 Beschäftigten der Branche erwirtschaften einen jährlichen Umsatz von mehr als sieben Milliarden Euro. Rund 5.200 junge Menschen werden derzeit in einem der sieben attraktiven Ausbildungsberufe zum Facharbeiter ausgebildet.

Weitere Artikel zum Thema:: Thomas Bürkle als Präsident bestätigt Thomas Bürkle ist erneut für vier Jahre Präsident des baden-württembergischen Elektrohandwerks. Die Mitgliederversammlung des Fachverbands Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg bestätigte ihn am 12. Juli in Mannheim als Präsident. Dabei wurde Thomas Bürkle einstimmig ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen mit einem beeindruckenden Ergebnis erneut zum Präsidenten des baden-württembergischen Elektrohandwerks gewählt. ?Ich bedanke mich für dieses Vertrauen und […]... Elektrohandwerk wandelt sich zum grünen Handwerk April findet bundesweit der Tag der Erneuerbaren Energien statt – aus diesem Anlass betont der Fachverband Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg die Bedeutung der Branche und der Erneuerbaren Energien. E-Handwerk ist grünes Handwerk „Das E-Handwerk ist bereits heute ein grünes Handwerk. So sind die Fachbetriebe aktiv an der Umsetzung der Energiewende beteiligt. Wir setzen uns mit […]... Fachverband begrüßt Ausbildungsprämie Die Bundesregierung hat letzte Woche das Bundesprogramm ?Ausbildungsplätze sichern? beschlossen. Dies sei ein positives Signal der Politik an die Betriebe, die unter Corona leiden und trotzdem an der Ausbildung festhalten, meint Thomas Bürkle, Präsident des Fachverbands Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg. Ausbildungsprämie ? gutes Signal der Politik ?Die Ausbildungsprämie ist von der Politik grundsätzlich ein gutes […]... Pflicht von PV-Anlagen auf Dachflächen – E-Handwerk bewertet Novelle des Klimaschutzgesetzes positiv Am 28. Juli hat die Landesregierung die Novelle zum Klimaschutzgesetz zur Beratung an den Landtag gegeben – Der Fachverband Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg sieht die darin enthaltene Pflicht zur Errichtung von PV-Anlagen auf Dachflächen von Nichtwohngebäuden als positiv an, fordert jedoch noch weitere Änderungen, um das vorhandene PV-Potenzial im Land zu erschließen. Bestehende PV-Anlagen sollen […]... Ausbildungschancen im Elektro-Handwerk nutzen ndspräsident Thomas Bürkle. Die Fachbetriebe aus den Bereichen Elektrotechnik, Informationstechnik und Elektromaschinenbau haben zuletzt kontinuierlich mehr junge Frauen und Männer ausgebildet und im vergangenen Jahr über 1.700 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen. Der Elektroniker mit der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik gehört zu den beliebtesten Ausbildungsberufen im Handwerk. Sechs weitere attraktive Berufsbilder stehen den Schulabgängern im E-Handwerk zur […]...