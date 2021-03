3sat-Magazin „makro“über die „Energie der Zukunft“ (FOTO)

Erstellt von Presse Allgemein, Sonstige

Dienstag, 9. März 2021, 22.30 Uhr

Erstausstrahlung

Zehn Jahre nach dem Atomunfall im japanischen Fukushima stockt es in Deutschland noch beim Ausbau erneuerbarer Energien. Dabei gibt es in Deutschland und den Nachbarländern bereits bezahlbare und kreative Lösungsansätze. Das 3sat-Wirtschaftsmagazin „makro“ zeigt in seiner Sendung „Energie der Zukunft“ am Dienstag, 9. März 2021, um 22.30 Uhr einige davon und nennt Gründe, warum es in Deutschland mit dem Ausbau hapert. Es moderiert Eva Schmidt.

Wenn die Sonne mal nicht scheint, nutzen Verbraucherinnen und Verbraucher in den Niederlanden den Strom vom Energieversorger. Produziert die eigene Solaranlage auf dem Dach dagegen zu viel Energie, läuft der Stromzähler rückwärts. So einfach und für Bürgerinnen und Bürger kostenlos funktioniert die Stromversorgung im Nachbarland. In Deutschland dagegen legt die geplante Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) den Selbstversorgern Steine in den Weg: Smart Meter – sogenannte intelligente Stromzähler – müssen angeschafft werden. Bis die hohen Ausgaben für diese Geräte wieder verdient sind, muss die Solaranlage eine Menge Strom produzieren. Was einfach und gefördert war, wird teuer und kompliziert.

Ansprechpartnerin: Maja Tripkovic, Telefon: 06131 – 70-15952;

Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/makro

Weitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de

3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Pressekontakt:

Zweites Deutsches Fernsehen

HA Kommunikation / 3sat Pressestelle

Telefon: +49 – (0)6131 – 70-12121

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell

Weitere Artikel zum Thema:: Ist die Wirtschaft fit für eine grüne Zukunft? Das 3sat-Magazin „makro“ fragt nach (FOTO) Freitag, 28. Juni 2019, 21.00 Uhr Erstausstrahlung In der „Nationalen Industriestrategie 2030“ spielt der Klimaschutz kaum eine Rolle. Der deutsche Bundesminister für Wirtschaft und Energie Peter Altmaier setzt auf Größe und fordert, in Deutschland und Europa „Champions“ zu schaffen, um sich im globalen Wettbewerb gegen China und die USA zu behaupten. Nach den Europawahlen steht […]... 3sat-Magazin „makro“über Probleme der Airlines (FOTO) Erstausstrahlung Freitag, 26. April 2019, 21.00 Uhr Fliegen boomt. Und das, obwohl eine Airline nach der anderen Insolvenz anmeldet und im Sommer 2018 an den deutschen Flughäfen das Riesenchaos ausbrach. Das 3sat-Wirtschaftsmagazin „makro“ berichtet in der Ausgabe „Turbulenzen über den Wolken“ am Freitag, 26. April 2019, 21.00 Uhr, über den Verdrängungskampf in der Luft. Die […]... 3sat-Magazin „makro“über den umstrittenen Baustoff Beton (FOTO) Dienstag, 17. März 2020, 22.25 Uhr Erstausstrahlung Er steckt in Häusern, Brücken, Tunneln und Straßen: Beton ist wirtschaftlich und vielseitig. Mehrere Milliarden Kubikmeter Beton werden pro Jahr weltweit verbaut. Doch Beton ist so praktisch, dass er längst zum Problem geworden ist. Das 3sat-Magazin „makro“ fragt in seiner Ausgabe „Betonhunger“ am Dienstag, 17. März 2020, 22.25 […]... 3sat-Wirtschaftsmagazin „makro“über den Wandel im Alpentourismus (FOTO) Freitag, 22. Februar 2019, 21.00 Uhr Erstausstrahlung Jedes Jahr fahren in der Wintersaison 48 Millionen Skitouristen in die Alpen. Doch die Klimaerwärmung macht das Geschäft mit den Winterurlaubern in den Alpen unsicher. Die Skiorte kämpfen mit ganz unterschiedlichen Strategien um Touristen. Das 3sat-Wirtschaftsmagazin „makro“ zeigt am Freitag, 22. Februar 2019, um 21.00 Uhr die Sendung […]... 3sat-Wirtschaftsmagazin „makro“über den „Patient Wald“ (FOTO) Freitag, 23. August 2019, 21.00 Uhr Erstausstrahlung Der Wald ist Klimaschützer, Holzlieferant, Ort der Erholung und Beschützer von Pflanzen- und Tierarten. Hitzewellen und fehlender Regen bedrohen den Wald akut. Das 3sat-Wirtschaftsmagazin „makro: Patient Wald“ sucht am Freitag, 23. August, um 21.00 Uhr nach Möglichkeiten, diesen Zustand zu verbessern. Etwa 110.000 Hektar, ein Prozent der Waldfläche […]...