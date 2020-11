Nachhaltiges Licht für Stadt, Straße und Sternenhimmel

Bewegungsmelder in Haus und Hof haben sich bewährt: Sie schalten das Licht nur dann ein, wenn sich dort jemand aufhält. Ein Thüringer Unternehmen hat inzwischen „mitlaufendes Licht“ für die Straße entwickelt. Die auf steueroptimierte Kapitalanlagen spezialisierte SKD GmbH aus Frankfurt begrüßt diese zündende Idee....

Berlin, August 2011- Die enormen Einsparungsmöglichkeiten, die sich bei der Umrüstung einer vor­han­denen Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ergeben, stellt die BRAUN Lighting Solutions e.K. erfolgreich in einem weiteren kommunalen Projekt unter Beweis: In der Stadt Backnang in der Nähe von Stuttgart wurden über 120 histori­sche Gasleuchten vom Be­trieb mit Gas- auf LED-Beleuchtung umgerüstet. Hatte eine Leuchte beim Gasbetrieb eine Leistungsaufnahm...