Eine kleine Revolution in der periodischen Reinigung von Katalysatoren

Erstellt von Presse Allgemein

Wir schreiben das Jahr 1974. Den Herren Saito, Sumio, Ito und Kasaoka von der japanischen Firma Kurabo Industries Ltd. gelingt eine Erfindung, die bis heute Anwendung findet und unserem Planeten enorme Mengen an Stickoxiden ersparte. Die Methode der selektiven katalytischen Reduktion (selective catalytic reduction, kurz: SCR) kommt auch heute noch überall dort zum Einsatz, wo Abgase gereinigt werden müssen, etwa in Feuerungsanlagen, Müllverbrennungsanlagen, Gasturbinen, Industrieanlagen, Kohlekraftwerken, Biomasseheizkraftwerken, Glasherstellung, Zementwerken, Raffinerien, Stahlwerken und bei Orimulsion. Doch alles, was dank SCR nicht in der Atmosphäre landet, lagert sich natürlich in den Katalysatoren ab und muss regelmäßig entfernt werden.

Wasserdampf problembehaftet

Bis zum Jahr 2014 erfolgte die Reinigung mittels Wasserdampf. Doch diese Methode hat ihre Tücken, was wissenschaftliche Untersuchungen belegen. Kübler, Blugau, Lemster und Fuse kamen in Ihrer Arbeit ?Schaduntersuchungen an Katalysatoren ?? zum Schluss: Durch den Einsatz von Wasserdampf zur periodischen Reinigung kann die Strukturfestigkeit der Elemente des Katalysators verringert werden. Ebenso kann Wasserdampf zu großen Ausbrüchen am Katalysator führen.

(Quelle: www.empa.ch, abgerufen am 23.11.2020 um 11:27 Uhr MEZ)

