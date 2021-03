NABU und LBV: Endspurt bei der Wahl zum Vogel des Jahres 2021 / Abstimmen noch bis 19. März / Sieger wird im Livestream gekürt / Musiker werben für „ihre“ Vögel

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) und der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) rufen erstmals die Bevölkerung in Deutschland dazu auf, den „Vogel des Jahres 2021“ selbst zu wählen. Ab sofort kann jeder und jede unter http://www.vogeldesjahres.de seinen Lieblingsvogel nominieren. Die erste öffentliche Wahl zum 50. Jubiläum der Aktion „Vogel des Jahres“ verläuft in zwei Phasen. […]...