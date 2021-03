Whitepaper – Hightech-Doppelglasmodul mit n-TOPCon Technologie

Trina Solar Co. Ltd. („Trina Solar“ oder das „Unternehmen“), weltweit führender Anbieter von Gesamtlösungen für Photovoltaik und smarte Energie, hat die Serienproduktion von N-Type i-TOPCon Doppelglas-Bifazial-Modulen aufgenommen. Die beste Ausgangsleistung auf der Vorderseite eines Moduls mit 144 i-TOPCon-Halbzellen erreicht 425 Wp und die daraus resultierende Moduleffizienz erreicht 20,7%.Die neuen i-TOPCon PV-Module kombinieren die N-Type i-TOPCon […]...

Trina Solar Co., Ltd. („Trina Solar“ oder das „Unternehmen“), weltweit führender Anbieter von Gesamtlösungen für Photovoltaik und smarte Energie, hat mit seinem State Key Laboratory of PV Science and Technology (SKL PVST) in China einen neuen Weltrekord mit einer Effizienz von 23,22% für eine hocheffiziente, großflächige, quasi-monokristalline n-Typ-(c-Si)-i-TOPCon-Solarzelle aufgestellt. Die bifaciale n-Typ-i-TOPCon-Weltrekord-Solarzelle wurde in einem […]...