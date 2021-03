Große Solar Carports-Anlagen als Solar-Tankstelle für grünen Strom

Erstellt von Presse Allgemein

Mit Photovoltaik und der wachsenden Bedeutung an grünem Strom entwickelt sich aus dem ?Autohafen? (Zusammensetzung aus den englischen Begriffen ?Car? und ?Port?) eine dezentral organisierte und vernetze Solartankstelle der Zukunft. In Zukunft soll hier nicht mehr nur passiv das Auto vor wetterbedingten Witterungen geschützt, nun soll auch nachhaltig grüner Strom durch Photovoltaik auf dem Dach produziert und im Idealfall in einem Stromspeicher ?mitgeparkt? werden.

Der Carport, Einstmal als günstige Alternative zu den teueren und immer enger werdenden Garagen entdeckt, entsteht hier nun zunehmend ein Lifestyle und Allrounder Objekt der Zukunft.

Viele gute Ansätze gibt es schon. Aber keines ist wie das HELIOS Carport System der Firma T.Werk GmbH aus Ellzee. Es ist für einzelne Solar Carports wie auch für große Firmen- oder öffentliche Parkplätze geeignet, als weitere Solartankstelle flexibel anwendbar und vor allem planbar.

System scheint bei T.Werk Programm. Wie bei allen seinen Produkten legt T.Werk Wert auf hohe Qualität, schnellen Aufbau und flexible Anwendbarkeit, was sich am Ende rechnet. So auch beim HELIOS Carport von T.Werk, wo auch Planungssicherheit an oberster Stelle steht, die teure Korrekturen und Nachrüstungen vermeidet.

Die HELIOS Carports sind sozusagen Smart-City-Ready und Smart-Grid-Ready. Man kann modular aus den vollen Schöpfen. Warum auch immer, so ist der HELIOS Carport auch ohne PV Montagesystem lieferbar. Er ist also wie ein Baukasten-System anwendbar. Ladestationen, Wechselrichter und weitere Optionen für Smart City und Smart Grid sind einfach zu montieren.

Damit ist der HELIOS Carport als System sowohl für einzelne kleinere wie große Solar-Parkplatz Projekte ideal geeignet.

Einzelcarport, Doppelcarport oder Reihencarport. Für beliebig gerade und ungerade Stellplatzreihen. Was will man als Planer noch mehr? Nicht mal mit Lego geht es besser.

Auf eine 50×50 m (2.500m²) Fläche zum Beispiel passen inkl. Fahrgassen zwischen den Stellplätzen 96 Fahrzeuge (6 Reihen à 8 Doppelcarports) und ca. 360 kWp (972 Module mit 370 Wp, 1.740×1.030×35 mm)

Die technischen Daten des HELIOS Solar Carports

Einfahrtshöhe: ca. 2,97 m; Durchfahrtshöhe vorne: ca. 1,90 m

Neigung: 10°

Gesamthöhe: 3,30 m

Achsmaße /Pfostenabstand: 6,0 m beim Doppelcarport (DC) und 3,0 m beim Einzelcarport (EC)

Überdachter Kragarm: 0,5 m

Parklatzbreite: ca. 2,85 m

Parkplatzlänge: Ca. 6,41 m (Projiziert Fläche)

Dachlänge 6,5 m (Standard Modulbelegung: 6 Module quer mit Trapezblechkurzschienen)

Streifenfundamentgröße je nach Standort (Bsp.: ca. 3,0×1,5×0,25 m; 1,13 m³)

Die Vorteile in einer Übersicht

Elegantes, sauberes Design

Leichtes einparken durch W-förmige Stützen Anordnung

Schon in der Standardausführung für sehr hohe Schneelasten einsetzbar

Bequemes parken und leichtes Aussteigen durch breite Parkplätze

Mit und ohne PV Montagesystem lieferbar

Als Einzel- und Doppelcarport sowie als Reihencarport für beliebige gerade und ungerade Stellplatzreihen verfügbar

Hochwertige Ausführung mit gelaserten Vierkantrohren

Hohe Grenzstützweite des Trapezbleches (auch ohne lastverteilende Maßnahmen durch Einzelpersonen begehbar)

Schnelle und einfache Montage

Ladestationen, Wechselrichter etc. sind einfach zu montieren

In einem weiteren Entwicklungsschritt auch für transparente Glas-Glas Module ohne zusätzliche Eindeckung nutzbar

Carport nach Kundenwunsch anpassbar (Größe, Farbe, Fundamentvorbereitung etc.)

Mit Xpert.Solar bieten wir Beratungsdienstleistungen für Unternehmen an, die eine Photovoltaik-Anlage planen.

Warum Xpert.Solar?

Xpert.Solar ist ein Projekt von Xpert.Digital. Wir haben langjährige Erfahrung im Support und Beratung von Lagerlösungen und in der Logistikoptimierung, die wir unter Xpert.Plus in einem großen Netzwerk bündeln. Mit Xpert.Solar bündeln wir dasselbe Know-how im Bereich Photovoltaik und erneuerbare Energien.

Gerne stehe ich Ihnen als persönlicher Berater zur Verfügung.

Sie können mit mir Kontakt aufnehmen, indem Sie das Kontaktformular ausfüllen oder rufen Sie mich einfach unter +49 89 89 674 803 (München) an.

Ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt.

Ihr Konrad Wolfenstein

Xpert.Digital ist ein Hub für die Industrie, mit den Schwerpunkten, Digitalisierung, Maschinenbau, Logistik/Intralogistik und Photovoltaik.

Mit unserer 360° Business Development Lösung unterstützen wir namhafte Unternehmen vom New Business bis After Sales.

Market Intelligence, Smarketing, Marketing Automation, Content Development, PR, Mail Campaigns, Personalized Social Media und Lead Nurturing sind ein Teil unserer digitalen Werkzeuge.

Mehr finden Sie unter: www.xpert.digital – www.xpert.solar – www.xpert.plus