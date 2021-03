Mit Innovation zu mehr Nachhaltigkeit und Hygiene: waschen anstatt wechseln

Erstellt von Presse Allgemein

Geschätzte 30 Millionen Matratzen landen jedes Jahr alleine in Europa auf dem Müll. Eine Verschwendung von Ressourcen und eine Belastung für die Umwelt, da die Verwertung oft nicht möglich ist. Wenn eine Matratze aus hygienischer Sicht verbraucht ist, bedeutet das bei einem hochwertigen Produkt nicht automatisch, dass diese gleichzeitig physikalisch, also aus orthopädischer Hinsicht, verbraucht sein muss.

Swissfeel setzt auf ein nachhaltiges, langlebiges Matratzenkonzept, welches Hotels erlaubt, die Lebenszeit der Matratzen erheblich zu verlängern – bei gleichbleibendem Schlafkomfort. Dabei ist Swissfeel derzeit der einzige Matratzenhersteller, der Hotels und Privatkunden eine Waschbarkeitsgarantie seiner Matratzen anbietet.

„Statt in der Hotellerie nach den empfohlen vier oder fünf Jahren oder im Privathaushalt alle acht Jahre aus hygienischen Gründen die Matratze zu entsorgen, können wir mit einer einzigen Matratzenwäsche die Nutzungszeit unserer Mineralschaummatratzen verdoppeln und diese bei den Hotelmatratzen mit einer weiteren Wäsche sogar verdreifachen“, so Philipp Hangartner, Geschäftsführer von Swissfeel. „Damit schonen wir nicht nur die Natur und die Ressourcen unserer Erde. Waschen ist auch erheblich günstiger als die Matratze zu entsorgen. Und wer mehr Hygiene möchte, der kann seine Matratze sogar je nach Bedarf jährlich waschen lassen. Das ist angesichts des Umstandes, dass sich im Jahr bis zu 180 Liter Schweiß und ein halbes Kilogramm Hautschuppen darin ansammeln, ein bedeutender Beitrag zur Schlafhygiene.“

Die Matratzen von Swissfeel bestehen neben einem Bezugstoff lediglich aus speziell entwickeltem, hochwertigem Schweizer Mineralschaum. Dieser Schaum wird exklusiv in der Schweiz aus mineralischem Öl – bei dem es sich um ein allergikerfreundliches Naturprodukt handelt – hergestellt; zertifiziert durch OEKO-TEX. Die Matratzen sind atmungsaktiv, druckentlastend und voll waschbar. „Somit bestehen unsere Matratzen lediglich aus zwei Materialien – Stoff und Mineralschaum, die sich beide hygienisch aufbereiten lassen. Darüber hinaus lässt sich der Bezug der Swissfeel-Matratzen abziehen und ebenfalls jederzeit waschen“, ergänzt Philipp Hangartner.

Das nachhaltige Engagement des Schweizer Herstellers umfasst auch die Verwertung der Matratzen. Die Matratzen werden nach Gebrauch vollständig recycelt. Swissfeel nimmt nach Ende der Nutzungszeit seine Matratzen zurück und verwertet mit Partnern Bezugstoffe und Schaum. So wird dem gereinigten Schaum entweder in Form von Dämmmaterial oder als Polsterung in der Möbelindustrie ein zweites Leben gegeben. Woran derzeit noch geforscht wird und sich Swissfeel daran beteiligt ist aber eine noch zukunftsorientiertere Lösung: Der Mineralschaum wird chemisch in seine Grundbestandteile – einem flexiblen Polyurethan – aufgespalten, womit sich das für die Produktion ursprünglich verwendete Polyol zurückgewinnen lässt. Daraus kann nun mit deutlich geringeren CO2-Emissionen ein neuer Schaum hergestellt werden, der erneut für ebenfalls hochwertige, waschbare sowie langlebige Matratzen verwendet werden kann.

Weitere Artikel zum Thema:: Hygiene & Nachhaltigkeit: KAJ Hotel Networks präsentiert innovative Textillösungen Die Themen Hygiene und Nachhaltigkeit beschäftigen die Hotellerie nicht erst seit der Corona-Krise. Bedingt durch die Pandemie sind jedoch weitreichende Lösungen gefragt. Neben einem besonders hohen Hygienestandard spielen vor allem die Textilien selbst eine entscheidende Rolle: Neue Maßstäbe bei der Betthygiene will Swissfeel mit einem einzigartigen Waschverfahren setzen, welches schonender und schneller arbeitet. Damit rückt […]... ALSCO GmbH befürwortet Aktionstag Nachhaltiges Waschen 2011 /

Vorreiter in Punkto Nachhaltigkeit: Textilservice-Unternehmen eröffnet offiziell Niederlassung Frankfurt Allein in Deutschland werden pro Jahr ca. 600.000 Tonnen Waschmittel verbraucht sowie rund 6 Milliarden Kilowattstunden Energie fürs Waschen. Diese Zahlen gibt das Verbraucherschutzministerium bekannt. "In erster Linie schadet der hohe Einsatz von Chemikalien sowie der enorme Energieverbrauch natürlich der Umwelt. In unserer Unternehmensphilosophie ist der Umweltschutz schon seit Jahren fest verankert. Deshalb sehen wir uns einfach in der Pflicht, eine Vorbildfunktion zu &u... Öko-Hygiene Papier – eine saubere Sache Toilettenpapier (http://indugastra.de/Toilettenpapier) aus recyceltem Altpapier ist umweltfreundlich und trägt zu einer Schonung der natürlichen Ressourcen bei. Doch wie steht es um die Reinigungskraft des umweltfreundlichen Hygiene-Papiers? Statistiken zufolge lassen Verbraucher umweltschonende Toilettenrollen links liegen. Zu Unrecht, wie Tests der Stiftung Warentest zeigen. Und wie ist die Qualität von recyceltem Hygienepapier einzuschätzen und woran erkennen Kunden eine... Für die Umwelt und den eigenen Geldbeutel – Tipps zum Aktionstag „Nachhaltiges (Ab-)Waschen“ am 10. Mai (AUDIO) Anmoderationsvorschlag: Wer über einen Sandstrand läuft, hinterlässt gut sichtbare Fußabdrücke. Ähnliches geschieht aber auch, wenn wir zum Beispiel die Waschmaschine und den Geschirrspüler laufen lassen: Dann hinterlassen wir nämlich einen sogenannten ökologischen Fußabdruck. Der ist zwar unsichtbar, wirkt sich aber trotzdem ganz entscheidend auf unser Klima und die Umwelt aus. Oliver Heinze verrät Ihnen zum […]... Besonders umweltschonend: Jeans im Tiefkühlfach waschen Wer ein großes Gefrierfach zuhause hat, kann in Zukunft darauf verzichten, seine Jeans zu waschen. Wie das Magazin P.M. Fragen & Antworten (Ausgabe 10/2014, ab heute im Handel) berichtet, tötet die Kälte im Gefrierfach geruchsverursachende Bakterien. So wird außerdem das Baumwallgewebe geschont, Form und Farbe der Hose bleiben erhalten. Der Tipp kommt von Chip Bergh, dem Chef von Levi Strauss & Co. So kann man die neue und unbehandelte Jeans über mehrere...