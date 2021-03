Know-how für Führungskräfte in der Energiebranche

08.-09. Juni 2021 Vor Ort in Darmstadt oder als Live Stream

Unsere moderne Gesellschaft ist in hohem Maße von einer funktionierenden Energieversorgung abhängig. Mit der fortschreitenden Vernetzung von Produktionssystemen mit modernen Informations- und Kommunikationssystemen steigt gleichzeitig das Risiko von Cyber-Angriffen. Eine wachsende Abhängigkeit von Systemen birgt zudem Risiken für die Versorgungssicherheit. Die IT-Sicherheit ist somit ein elementarer Faktor für die Funktionsfähigkeit der Energieversorgung und einen sicheren Netzbetrieb.

Wie die IT-Sicherheit künftig gewährleistet werden kann und so für Unternehmen der Energiebranche zum Erfolgsfaktor für Industrie 4.0 und die weitere Digitalisierung wird, beleuchtet Prof. Dr. Christoph Ruland vom Lehrstuhl für Digitale Kommunikationssysteme der Universität Siegen in seinem Vortrag zur ?Cybersicherheit in der Energieversorgung?. Er ist langjähriger Mitarbeit u.a. im DKE-Arbeitskreis zur IT-Sicherheit in der Netz- und Stationsleittechnik.

Welche Schutzmaßnahmen Sie in Ihrem Unternehmen etablieren können, um Prozesse, Infrastruktur und Personen gegen Angriffe von außen zu schützen und so die IT-Sicherheit für Netze und Energieanlagen gewährleistet werden kann, erfahren Sie auf dem

4. VDE-Jahresforum für Technische Führungskräfte und TSM-Verantwortliche in der Energieversorgung.

Die 2-tägige Veranstaltung stellt aktuelle Entwicklungen und den neuesten Stand des technischen Sicherheitsmanagements in den Fokus, z.B. mit diesen weiteren Themen:

Die verantwortliche Elektrofachkraft im Umfeld der E-Mobilität in der Energieversorgung – Florian Horschke, Leiter Netztechnik, Stromnetz Hamburg GmbH, Hamburg

Auswertung Stromunfälle im Bereich der BG ETEM – Christian Rückerl, Leiter Stabsreferat Statistik, Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro

Aufbau eines funktionalen Entstörungsmanagements im Kontext des TSM -Joachim Müller, TFK, Energie Waldeck-Frankenberg GmbH, Korbach

Blickwinkel der Justiz – Blaues Sofa ?Technische Führungskräfte fragen ? der Experte antwortet? – Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Wilrich, Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen, Hochschule München

Das Jahresforum findet am 08. und 09. Juni 2021 wahlweise vor Ort in Darmstadt oder als Live Stream statt. Bei einer Anmeldung bis zum 31. März 2021 profitieren Sie von unserem attraktiven Frühbucherpreis.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.vde-verlag.de/seminare/pi1000035

NEU: Sie als Teilnehmer entscheiden, ob Sie direkt vor Ort an der Präsenzveranstaltung teilnehmen wollen oder alternativ die Veranstaltung per Livestream digital verfolgen wollen. Die Teilnahme vor Ort ist begrenzt. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldung. Livestream Teilnahme ist jedoch unbegrenzt.

