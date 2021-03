Mit digitalen Strategien und Sales Support durch die Krise: Balzer & Partner unterstützt KMUs im Energiesektor mit speziellen Corona-Paketen

Erstellt von Presse Allgemein, Sonstige

Das auf die Energiebranche spezialisierte Beratungsunternehmen Balzer & Partner hat ein Dienstleistungspaket für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt, die sich wegen der Coronakrise neu aufstellen müssen. Neben einem kostenlosen, 60-minütigen Beratungsgespräch enthält das Angebot die Vertriebsanalyse Corona Quick Check sowie individuellen Sales Support und die Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie.

Mit dem Corona Quick Check analysieren die Berater die Vertriebsstrategie und die Vertriebsorganisation ihrer Kunden. „Im Anschluss entwickeln wir maßgeschneiderte Handlungsempfehlungen, um die noch schlummernden Potenziale der Unternehmen bestmöglich auszuschöpfen“, erklärt Geschäftsführer Klaus Balzer. Das Corona Sales Support Paket enthält dagegen Bausteine, mit denen die Unternehmen neue Kunden gewinnen und neue Märkte erschließen können. Balzer & Partner unterstützt dabei mit Vertriebsberatern als Sparringpartner, regelmäßigen Beratungsgesprächen, Reviews und der Vermittlung neuer Kontakte. „Durch die kompakte Struktur können wir das Paket zu günstigeren Konditionen anbieten als bei projektbezogenen Aktivitäten. Der modulare Aufbau garantiert eine individuelle Beratung“, erklärt Balzer.

Digitalisierungsstrategien nachhaltig umsetzen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung bzw. Optimierung der Digitalisierungsstrategie. Balzer schult seine Kunden beispielsweise bei der Kundenansprache per Webinar oder Videocall und der Dokumentation und Steuerung von Kampagnen über CRM-Systeme. „Viele Unternehmen scheitern aufgrund fehlender Kapazitäten an der Einführung einer Digitalisierungsstrategie. Das wollen wir ändern“, ergänzt Balzer. Unter bestimmten Voraussetzungen können Unternehmen für die Beratung finanzielle Unterstützung, z.B. in Form von Förderprogrammen, erhalten.

