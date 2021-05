Meyer Burger und SunPower Solarmodule Photovoltaik

Meyer Burger Module sind gute Photovoltaikmodule mit bis zu 385 Watt Leistung pro Modul. Der Hersteller hat hohe Ansprüche an Qualität und eine nachhaltige Wertschöpfungskette, so werden die Module in Deutschland produziert. Dadurch wird der Transportweg für Europa möglichst gering gehalten, und Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle bei dem Schweizer Unternehmen. Die leistungsstarke Technologie dahinter sind Heterojunction-Zellen kombiniert mit SmartWire-Technologie. Das Ergebnis sind hocheffiziente Solarmodule, die ein ausgezeichnetes Verhalten bei Schwachlicht aufweisen. Diese Technologie sorgt auch für eine sehr lange Lebensdauer der Module, das spiegelt sich auch in insgesamt 25 Jahren Produkt- und Leistungsgarantie wieder. Mit den Abmessungen von 1767 x 1041 x 35 mm sind die Module ein bisschen größer als ein Standardmodul.

Die SunPower Maxeon Module gehen nach über 30 Jahren Erfahrung nun bereits in die 5. Generation. SunPower ist das führende Unternehmen in der Solarbranche. Ein Maxeon Modul der 3. Generation kann bis zu 400 Watt Leistung pro Modul produzieren. Die spezielle Maxeon Technologie besitzt eine Back-Contact-Technologie und eine Kupferrückwand. Damit erreicht das Modul eine bessere Stabilität auch gegenüber Mikrorissen. Durch den Verzicht von Lötbahnen auf der Vorderseite der Module sind SunPower Module vor allem auch in Ihrer Optik sehr schön anzusehen. Die Hochleistungsmodule besitzen den höchsten Wirkungsgrad am Markt und sind die besten Module bei Schwachlicht. SunPower bietet ebenso 25 Jahre Produkt- und Leistungsgarantie. Und mit den Maßen von 1690 x 1046 x 40 mm sind die Module eine Standardgröße.

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de