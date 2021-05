Mehr Sonnenstrom von Gründächern in Wien

Erstellt von Presse Photovoltaik, Solartechnik, Sonstige

Die Photovoltaik-Anlagenförderung auf Gründächern ist Teil der von der Stadt Wien im Januar 2021 beschlossenen Photovoltaik-Offensive. Sie sieht vor, bis 2025 die Gesamtleistung der Photovoltaik-Anlagen in Wien von derzeit 50 auf 250 MWpeak zu steigern, bis 2030 auf 800 MWpeak. Dafür braucht es Photovoltaik-Flächen in der Größenordnung von 90 bis 100 Fußballfeldern pro Jahr. Rund zwei Drittel der Wiener Dächer wären für Solaranlagen geeignet. Auch für die Dachbegrünung können Förderungen beantragt werden. Für Photovoltaikanlagen, die auf Gründächern errichtet werden, kann zusätzlich zur bereits seit dem Jahr 2004 bestehenden PV-Standardförderung ein Zuschlag von maximal 150 Euro pro KWp gewährt werden. Die Förderhöhe beläuft sich derzeit bis zu einer Leistung von 100 kWp auf 400 Euro pro kWp. Die darüberhinausgehende Leistung wird bis zu einer Obergrenze von 500 kWp mit 350 Euro pro kWp gefördert. Die maximale Förderhöhe beläuft sich so auf max. 180.000 Euro.

Weitere Artikel zum Thema:: RWE SmartHome steuert Sonnenstrom - Haus spricht mit Stromspeicher- Neue Apps für das intelligente Zuhause- Für Speicherkunden Nutzung ein Jahr kostenlos... Solaranlage pachten und Sonnenstrom ernten (FOTO) Der nationale Energieanbieter Yello steigt zusammen mit der Yello Solar GmbH in den Solarmarkt ein. Mit dem neuen Photovoltaik-Produkt Yello Solar (https://www.yello.de/solar/) können Hausbesitzer jetzt schon ab 77 Euro monatlich ganz einfach selbst Sonnenstrom erzeugen. „Der Kunde wird mit Yello Solar weitgehend unabhängig von Strompreisen und gestaltet die Energiewende aktiv mit – und das ohne […]... Wuppertaler Stadtwerke Sieger beim Verbraucherzentrale-Vergleich / Sonnenstrom der WSW bester Anbieter im Test (FOTO) Die Verbraucherzentrale NRW hat 13 Angebote von Energieversorgern für Photovoltaik-Anlagen in NRW in einer Stichprobe untersucht und das Wuppertaler Angebot als das Beste im Lande ausgemacht. Als „eine tolle Bestätigung für unserer Arbeit“ sieht Ulrich Rieke, Leiter Erneuerbare Energien der WSW, den gestern veröffentlichten Vergleichstest der Verbraucherzentrale NRW. Die Verbraucherschützer prüften die PV-Anlagen-Angebote auf Wirtschaftlichkeit […]... Sun Contracting AG blickt nach Wien: Klimafreundlichste Stadt der Welt Den ‚Anspruch, die klimafreundlichste Stadt der Welt zu werden‘ nimmt man in Wien ab 2022 also sehr ernst. Bis 2030 möchte die Stadt Wien 1,2 Milliarden Euro in den Photovoltaikausbau investieren – das entspricht umgerechnet einer Größenordnung von 600 Fußballfeldern, die mit Photovoltaikleistung bestückt werden. Doch auch bis 2022 ist man nicht tatenlos: Für das […]... „Wachhunde“von TELE messen Sonnenstrom beim ersten Wiener Solar-Experiment TELE stellt WatchDog-pro-System für Messung und Anzeige der Stromerzeugung zur Verfügung...