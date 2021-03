Märztermin zum BEHG-Seminar

Weitere Artikel zum Thema::

BEHG-Online-Seminar im Januar 2021 Zu Beginn des neuen Jahres tritt das neue Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) in Kraft. Viele Fragestellungen rund um die konkrete Administration, die Abgrenzung zum Treibhausemissionshandelsgesetz sowie die Möglichkeiten und Grenzen der Weitergabe der CO2-Bepreisung auf die Endkunden gehen damit einher. Dies betrifft bei Wärmelieferverträgen und im Contracting-Bereich auch die notwendigen Veränderungen in den Preisgleitklauseln. Aus diesem Grund […]...

BEHG-Online-Seminar Ende März Zu Beginn des neuen Jahres tritt das neue Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) in Kraft. Durch die Einführung der der CO2-Bepreisung für Brennstoffe in Form eines nationalen Emissionszertifikatehandels werden die Brennstoffkosten in den nächsten Jahren deutlich steigen. Viel Fragestellungen rund um die konkrete Administration, die Abgrenzung zum Treibhausemissionshandelsgesetz sowie die Möglichkeiten und Grenzen der Weitergabe der CO2-Bepreisung auf die Endkunden scheinen ungeklärt. […]...

Das neue BEHG? Online-Seminare Am 15. Dezember 2020 findet ein Online-Seminar zum neuen Brennstoffemissionshandelsgesetz statt. Im neuen Jahr werden weitere Termine am 22. Januar 2021 und am 03. Februar 2021 angeboten....

Online-Seminar zum Brennstoffemissionshandelsgesetz 2021 Das am 27. November 2020 stattfindende Online-Seminar zum BEHG 2021 ist bereits ausgebucht. Ein weiterer Termin wird am 15. Dezember 2020 angeboten....