Das neue BEHG? Online-Seminare

Das am 27. November 2020 stattfindende Online-Seminar zum BEHG 2021 ist bereits ausgebucht. Ein weiterer Termin wird am 15. Dezember 2020 angeboten....

Im Fokus des neuen Angebots an Online-Seminare von BHKW-Consult und dem BHKW-Infozentrum stehen ein Corona-Spezial Online Seminar, das am 11. November 2020 exklusiv angeboten wird, sowie die neuen Online-Seminare zu ?Kalte Nahwärme? (12.11.2020) sowie dem ?Brennstoffemissionshandelsgesetz 2021? (27.11.2020 und 15.12.2020). Corona-Spezial Online ?Rahmenbedingungen für KWK-Anlagen 2020/2021? Das eintägigen Online-Seminar ?Corona-Spezial ? Rahmenbedingungen für KWK-Anlagen 2020/2021? […]...

Am 29.11.2019 hat der Bundesrat das nicht zustimmungsbedürftige Gesetz über einen nationalen Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen (Brennstoffemissionshandelsgesetz ? BEHG) gebilligt. Mit der Einführung des BEHG wird eine Bepreisung von CO2 für die Sektoren Wärme und Verkehr eingeführt. Dieses sieht vor, dass die Inverkehrbringer von Brennstoffen ab 2021 an einem Emissionshandelssystem teilnehmen müssen. Verantwortliche aus den Bereichen […]...

Am 01. Januar 2021 tritt das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) in Kraft. Die Einführung der CO2-Bepreisung für Brennstoffe in Form eines nationalen Emissionszertifikatehandels ist ein zentrales Instrument der Bundesregierung zur Erreichung ihrer Klimaziele für 2030. Unter den neuen nationalen Zertifikatehandel fallen Emissionen fossiler Brennstoffe, die nicht über den europäischen Emissionshandel (EU-ETS) erfasst sind. Dies sind in erster […]...