BEHG-Online-Seminar im Januar 2021

Das am 27. November 2020 stattfindende Online-Seminar zum BEHG 2021 ist bereits ausgebucht. Ein weiterer Termin wird am 15. Dezember 2020 angeboten....

Am 15. Dezember 2020 findet ein Online-Seminar zum neuen Brennstoffemissionshandelsgesetz statt. Im neuen Jahr werden weitere Termine am 22. Januar 2021 und am 03. Februar 2021 angeboten....

In einer Reihe von Online-Seminaren informieren das BHKW-Infozentrum und BHKW-Consult über die Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen und der administrativen Vorgaben des KWK-Gesetzes 2020. Die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte der Sozietät Becker-Büttner-Held in Berlin sowie Markus Gailfuß von BHKW-Consult berichten praxisorientiert über die aktuellen gesetzlichen Regelungen und stellen die Veränderungen heraus. Dabei werden die Auswirkungen der neuen Regelungen […]...

Am 01. Januar 2021 tritt das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) in Kraft. Die Einführung der CO2-Bepreisung für Brennstoffe in Form eines nationalen Emissionszertifikatehandels ist ein zentrales Instrument der Bundesregierung zur Erreichung ihrer Klimaziele für 2030. Unter den neuen nationalen Zertifikatehandel fallen Emissionen fossiler Brennstoffe, die nicht über den europäischen Emissionshandel (EU-ETS) erfasst sind. Dies sind in erster […]...