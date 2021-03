Kostenloses Online-Seminar zur Biomassenutzung in der Nahwärmeversorgung

Erstellt von Presse Allgemein

Auch im März 2021 werden vom BHKW-Infozentrum kostenlose Online-Vorträge zu verschiedenen BHKW- und Energiewende-Themen angeboten.

Neu im Weiterbildungsangebot ist die Online-Veranstaltung ?Innovative Biomassenutzung in der Quartier- und Nahwärmeversorgung ? Chancen einer Verstromung fester Biomasse?, die erstmalig am 09. März 2021 stattfinden wird.

Für eine erfolgreiche Wärmewende ist es notwendig mehr erneuerbare, CO2-neutrale Wärmetechnologien einzusetzen. In Nahwärmeversorgungskonzepten stellt grüne Wärme aus wirtschaftlichen und technischen Gründen eine Herausforderung dar. Feste Biomasse, die als Reststoff in Industrie, Forstwirtschaft und Landschaftspflege anfällt, enthält ungenutzte Energiepotenziale. Für diese durchmischten Brennstoffarten eignet sich die Technologie einer extern befeuerten Mikrogasturbine zur Wandlung in grüne Energie in Form von Strom, Wärme und Kälte.

Ziel des Online-Vortrags ist es, die Möglichkeit zur Ergänzung von bestehenden Technologien um Bioenergie in Quartiers- und Nahwärmeversorgungskonzepten sowie die wirtschaftlichen Vorteile aufzuzeigen. Dabei wird auf die speziellen Rahmenbedingungen von der Verstromung fester Biomasse eingegangen. Anhand eines Praxisbeispiels wird die Herausforderungen in der Projektumsetzung verdeutlicht.

Eine Übersicht über alle kostenlosen Online-Seminare des BHKW-Infozentrums erhalten Interessierte auf der Übersichtsseite über kostenlose Online-Seminare des Diskussionsforums KWK 24.

