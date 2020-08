Klimaschutz leicht gemacht: SAUBER ENERGIE pflanzt für jede Idee einen Baum

(Mynewsdesk) Köln, 25.08.2020 ? Klimaschutz geht uns alle etwas an. Doch wie kann ich ökologisches Verhalten ganz leicht in meinen Alltag integrieren? Unter dem Motto ?365 Tage Klimaschutz? sammelt SAUBER ENERGIE die besten Tipps in der Klimaschützer-Community ?Mit Energie anpacken? ? und pflanzt für jede Idee einen neuen Baum. Jeder kann online mitmachen auf www.mit-energie-anpacken.de oder über die Social-Media-Kanäle der SAUBER ENERGIE.

Der Umstieg auf Ökoenergie ist der erste Schritt, um jeden Tag Klimaschutz zu leben. Es geht einfach und ist mit SAUBER ENERGIE auch gut bezahlbar. Dies ist jedoch nur ein Aspekt. Es gibt zahlreiche weitere Möglichkeiten, den eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren und das Klima zu schonen. Ob Mobilität, Ernährung, Kleidung, Konsum: In vielen Bereich des Alltags kann schon mit kleinen Veränderungen Großes erreicht werden. Vor allem wenn alle gemeinsam mit anpacken und ihre Klimaschutz-Tipps miteinander teilen.

Daher ruft die SAUBER ENERGIE dazu auf, die besten Ideen weiterzugeben. Wie kann aus alten Jeanshosen im Handumdrehen ein neuer Rucksack werden? Ein pfiffiges Rezept verwandelt die Gemüsereste vom Vortag in ein leckeres Gericht? Der Rasenmäher verschont die schöne Sommerwiese und macht Raum für mehr Artenschutz? Jeder kreative Klimaschutz-Kniff kann als Kommentar zu einem Beitrag von SAUBER ENERGIE bei Facebook oder Instagram gepostet oder auf www.mit-energie-anpacken.de übermittelt werden. Die gesammelten Top-Kommentare schaffen damit eine Inspirationsquelle, um den eigenen Lebensstil ganz unkompliziert nachhaltiger zu gestalten. Und für jede neue Idee pflanzt SAUBER ENERGIE eine Baum in Kooperation mit dem gemeinnützigen Bergwaldprojekt e.V.

?Wir wollen zeigen, dass der Umstieg auf klimafreundliche Ökoenergie nur ein Baustein für verantwortliches Handeln in Sachen Klimaschutz ist?, erläutert SAUBER ENERGIE-Geschäftsführerin Carmen kleine Kalvelage die Aktions-Idee. ??365 Tage Klimaschutz? heißt, jeder kann etwas für den Klimaschutz im Alltag tun und gemeinsam können wir auch mit kleinen Schritten viel bewegen. Energie sparen, Ressourcen schonen und ein nachhaltiger Umgang mit der Natur sind wichtige Aspekte, die uns am Herzen liegen.? Die SAUBER ENERGIE ruft seit 2018 regelmäßig zu vielfältigen Mitmach-Aktionen in Sachen Klimaschutz auf. Im vergangenen Jahr konnten durch das Engagement der Community bereits knapp 1.000 neue Bäume gepflanzt werden.

Wer seinen CO2-Fußabdruck noch nicht kennt, kann diesen ganz schnell in zwei Minuten auf www.sauberenergie.de/co2-fußabdruck checken.

