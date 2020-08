Japanisches Team gewinnt Stockholmer Junior Water Prize 2020

Drei Studenten aus Thailand – Sureeporn Triphetprapa, Thidarat Phianchat und Kanjana Komkla – erhielten am Dienstag den Stockholmer Junior Water Prize 2016 für ihr innovatives Wasserspeichergerät, das die Art und Weise imitiert, wie Bromeliengewächse Wasser speichern. Seine Hoheit Prinz Carl Philip von Schweden überreichte den Preis bei einer Preisverleihung während der World Water Week (Weltwasserwoche) […]...

Professor John Briscoe, gebürtiger Südafrikaner, wurde für seinen beispiellosen Beitrag zur nachhaltigen und erdumfassenden Verwaltung der Ressource Wasser zum Preisträger des Stockholmer Wasserpreises (Stockholm Water Prize) 2014 gekürt. Sein unerschütterliches Engagement gilt der Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen auf der ganzen Welt. John Briscoe lebt in den Vereinigten Staaten und unterrichtet an der Harvard University. Als ihn die Nac...

Macinley Butson aus Australien wurde zur Gewinnerin des prestigeträchtigen Stockholm Junior Water Prize 2019 gekürt. Ihre königliche Hoheit Victoria, Kronprinzessin von Schweden, überreichte den Preis im Rahmen einer Preisverleihung während der Weltwasserwoche in Stockholm. Das Projekt von Macinley Butson umfasste die Entwicklung eines neuartigen und innovativen UV-Stickers, der hohe ultraviolette Strahlungen misst, um Wasser per […]...

Dr. Jackie King ist Preisträgerin des Stockholm Water Prize für ihre bahnbrechenden Beiträge zum globalen Flussmanagement. Sie hat das wissenschaftliche Verständnis von Wasserläufen vorangebracht und Entscheidungsträgern Werkzeuge an die Hand gegeben, um die echten Kosten und Vorteile der Flusssystementwicklung einschätzen zu können. Dr. King leitete die Entwicklung der Werkzeuge als Forscherin an der University of […]...