SOLVIS akquiriert langjährigen Lieferanten für Regelungstechnik Prozeda GmbH aus Eggolsheim

Erstellt von Presse Allgemein

Der Unternehmensverbund der SOLVIS GmbH aus Braunschweig als innovativer Hersteller von Hybridheizsystemen ?Made in Germany? erwirbt am 24. August 2020 die Prozeda GmbH aus Eggolsheim. Beide Unternehmen haben heute vertraglich vereinbart, dass die Prozeda GmbH ihre Geschäfte zum 01.01.2021 an die SOLVIS Unternehmensgruppe übergibt. Die Prozeda GmbH ist langjähriger Lieferant der SOLVIS GmbH für die intelligente Heizungsregelung SolvisControl.

SOLVIS: Pionier hybrider Wärmeerzeugung

SOLVIS ist technologisch führender Hersteller von Hybridheizungen mit einem Jahresumsatz von mehr als 30 Millionen Euro. Als Dienstleister des Handwerkes zukunftsorientierte und generationsübergreifende Heizungssysteme zu entwickeln, zu produzieren sowie über die SHK-Fachpartner zu vertreiben, ist die Stärke von SOLVIS. Die Grundlage dafür bilden 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit ihrer Einzigartigkeit und ihren Ideen konsequent und mit Leidenschaft für das Ziel einsetzen, Partnern und Kunden die beste Lösung anzubieten.

Aus zwei Teams wird eine starke Mannschaft

Prozeda und SOLVIS verbindet eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit im Bereich der Regelungstechnik. So wurde die SolvisControl-2 vor über 16 Jahren von Prozeda entwickelt und gemeinsam mit den Ingenieuren von SOLVIS zur SolvisControl-3 auf einen neuen technischen Standard gehoben. Die Zusammenarbeit war stets effizient, unkompliziert und vertrauensvoll; die Chemie hat von Anfang an zwischen beiden Unternehmen gestimmt.

Nicht nur aus diesem Grund hat sich die Geschäftsführung der Prozeda, Hans Mohnkorn und Manfred Hirschmann, bewusst für SOLVIS als Erwerber entschieden. Das Team von SOLVIS freut sich auf 16 erfahrene, neue Kolleginnen und Kollegen am Standort Eggolsheim.

Auf dem Weg zu SOLVIS 4.0

Gabriele Münzer, Geschäftsführerin der SOLVIS-Unternehmensgruppe freut sich über den Erwerb der Prozeda und sieht darin eine langfristige und strategische Stärkung von SOLVIS. ?Mit dem Erwerb der Prozeda und der Regelung SolvisControl als Herzstück unserer Heiztechnik konnten wir einen weiteren großen Schritt in der Realisierung von SOLVIS 4.0 erreichen. Regelung, Vernetzung und Smart Home werden in Zukunft zunehmend an Bedeutung gewinnen und dieser Marktentwicklung müssen wir als SOLVIS Rechnung tragen. Für die Digitalisierung von SOLVIS 4.0 haben wir für die nächsten drei Jahre ein Investitionsvolumen von 2,5 Millionen Euro budgetiert, um uns auch auf diesem Weg Wettbewerbsvorteile zu erarbeiten.?

Die Kunden im Fokus

Prozeda wurde 1989 in Eggolsheim von der heutigen Geschäftsführung gegründet. Zu Beginn standen Ingenieurleistungen wie die hochgenaue Positionssteuerung für Motorkolben und deren Vermessung für die Automobilindustrie im Vordergrund. Ziemlich schnell kamen die Entwicklung und Herstellung von technischen innovativen Regelungen für solarthermische Anlagen und Heizungsanlagen hinzu.

Heute entwickelt, programmiert und produziert Prozeda auf 1.300 m² modernster Büro- und Lagerfläche Regelungstechnik für die Bedürfnisse rund um die Heizungsindustrie. Dazu zählen insbesondere innovative digitale Regelungen für Heizsysteme, Frischwasserbereitung, Power to Heat sowie Regelungstechnik für Wärmenetze.

Markus-Oliver Kube, Geschäftsführer der SOLVIS-Unternehmensgruppe: ?Für uns steht im Vordergrund, den Standort Eggolsheim langfristig zu stärken und gemeinsam mit den Kunden der Prozeda erfolgreich zu wachsen. Zentraler Schlüssel dafür ist die Begleitung von Hans Mohnkorn und Manfred Hirschmann sowie unsere neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Eggolsheim. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.?

Weitere Artikel zum Thema:: Regelungstechnik Informieren Sie sich noch heute in unserem Onlineshop über unsere Regelungstechnik. Wir bieten Ihnen innovative Regelungstechnik zu einem fairen Preis. Solar & More - Ihr kompetenter Ansprechpartner rund um Ihre Regelungstechnik - Sprechen Sie uns heute noch an!... BBB und Ramboll helfen, Münchens Energie noch grüner zu machen Die Stadtwerke München GmbH (SWM) planen bis 2025 den gesamten städtischen Bedarf mit sauberer Energie zu decken. Bereits jetzt erzeugt SWM ausreichend erneuerbare Energien um sämtliche Privathaushalte der Millionenstadt damit zu versorgen. Um dieses Ziel zu erreichen hat SWM in den vergangenen Jahren in eine Reihe von Onshore- und Offshore-Windparks investiert und wird nun, gemeinsam […]... Intelligente Regelungstechnik für Kommunen, Stadtwerke und Unternehmen Mit dem neuen Komplettpaket der enisyst GmbH aus Pliezhausen (Baden-Württemberg) können Kommunen, Stadtwerke und Unternehmen ihre Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik sanieren. Die intelligente Steuerung optimiert den Betrieb von Heizungs-, Kühl- und Solarstromanlagen mit Stromspeichern. Zudem regelt sie ab sofort auch Lüftungssysteme und Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Dadurch können Nutzer die Effizienz und Zuverlässigkeit ihrer Anlagen steigern […]... Herzlichen Glückwunsch an unseren langjährigen Geschäftsführer Hubert Oldenburg zum 65. Geburtstag Am 9. August 2018 feierte Hubert Oldenburg, der seit 1982 Mitarbeiter der UMCO GmbH und seit 1997 einer von drei geschäftsführenden Gesellschaftern der UMCO GmbH ist, seinen 65. Geburtstag. Zusammen mit seinen beiden Mitgesellschaftern Peter Duschek und Ulf Inzelmann hat Herr Oldenburg die UMCO GmbH zu einem national und international tätigen Beratungsunternehmen für Compliance im […]... Solar Photovoltaik Speicher für Hallerndorf Eggolsheim Willersdorf Weilersbach Bammersdorf von iKratos Solar Photovoltaik Speicher für Hallerndorf Eggolsheim Willersdorf Weilersbach Bammersdorf und Forchheim von iKratos Einfach zu installieren – Solar Photovoltaik Speicher für Hallerndorf Eggolsheim Willersdorf Weilersbach Bammersdorf und Forchheim von iKratos Einfach zu installieren – schnell Strom für immer erzeugen – Solar Photovoltaik Speicher fuer Hallerndorf Eggolsheim Willersdorf Weilersbach Bammersdorf und Forchheim von iKratos. Das EEG […]...