iKratos:?Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche?

Erstellt von Presse Allgemein

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH aus dem oberfränkischen Weißenohe, erhält das Deutschlandtest-Siegel ?Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche?. In der ?Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche? Studie 2021 wurden Social-Media-Beiträge zu ca. 17.000 Unternehmen und Marken untersucht. Bewertet wurden zum einen die Sichtbarkeit der Unternehmen und Marken, und zum anderen auch konkrete Aussagen zu den Kategorien Qualität, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlung, Vertrauen, Service und Kundenberatung. Also all die Aspekte die einen zufriedenen Kunden ausmachen. Kunden möchten gerne, dass ihre Wünsche erfüllt werden, um das Produkt oder die Dienstleistung wiederholt in Anspruch zu nehmen. Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche führen zu einer Kundentreue. Der Solarprofi iKratos aus Weißenohe hat nun auch dieses Siegel erhalten. Dies freut vor allem Geschäftsführer Willi Harhammer, da es die Zufriedenheit der Kunden und deren Vertrauen in ihn und sein Team zeigt.

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de

