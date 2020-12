Nachfrage steigt nach MaxSpan EastWest(TM) Fixed-Tilt-System von GameChange mit 94% GCR für höhere Leistung

GameChange Solar hat heute bekannt gegeben, dass das im Jahr 2012 gegründete Unternehmen die Absatzmarke von 10 GW überschritten hat. Die schnelle Expansion des Unternehmens wurde durch Wachstum in den Produktreihen Fixed-Tilt und Tracker bei MaxSpan(TM) und Genius Tracker(TM) vorangetrieben. Die Kunden auf der ganzen Welt wurden durch die kostengünstigen und schnell installierbaren Systeme von […]...

GameChange Solar hat heute bekanntgegeben, dass es einen Auftrag über Genius Tracker(TM) Systeme für Südamerika mit einer Kapazität von über 200 MW erhalten hat. Das erste System wurde bereits in diesem Monat ausgeliefert. Mit seinen erfahrenen Außendienstmitarbeitern, die sich um den lokalen Kundensupport kümmern, kann GameChange weltweit den schnellen und erfolgreichen Bau und die Inbetriebnahme […]...

Der Impact Report des RSPO 2019 zeigt zweistellige Zuwächse bei zertifizierten Flächen, Nachfrage, Mitgliedschaft und mehr. Der Runde Tisch für nachhaltiges Palmöl (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) gab heute seinen Impact Report 2019 heraus. Der Bericht zeigt einen deutlichen Nachfrageanstieg nach nachhaltig zertifiziertem Palmöl (Certified Sustainable Palm Oil, CSPO). Der vollständige Impact Report 2019 […]...

Venture Global LNG Inc. berichtet, dass seine Einrichtung Calcasieu Pass für verflüssigtes Erdgas (LNG), die in Cameron (Louisiana) im Bau ist, durch Hurrikan Laura, der in den frühen Morgenstunden Louisiana erreichte und direkt über den Projektstandort hinwegzog, nur minimale Schäden erlitten hat. Eine erste Inspektion der meisten Bereiche des Standortes nach dem Sturm bestätigte, dass […]...