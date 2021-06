Industriereinigung und Industrieanlagenreinigung von Egger ist STAND der TECHNIK durch den Einsatz von HOT POWAIR und Egger PowAir Glasspearls

Erstellt von Presse Allgemein

Die Reinigung von Industrieanlagen und Industriemaschinen ist bei Egger PowAir Cleaning GmbH durch den Einsatz von HOT POWAIR und Egger POWAIR GLASSPEARLS Stand der Technik. Als systemrelevantes Unternehmen ist Egger PowAir Cleaning gesetzlich und behördlich legitimiert, auch in Zeiten der Covid19-Pandemie mobil in ganz Europa unterwegs zu sein. Denn Produktion von Lebensmitteln, Energie, Rohmaterialien und Fertigware ist für die Bevölkerungen in Zeiten der Unterbrechung von Supply-Chains heute wichtiger denn je.

So wurde die Industrieanlage eines bedeutenden Herstellers von Holzplatten für die Bauindustrie in der Schweiz gereinigt. Die Holzrückstände werden im werkseigenen BiomasseKraftwerk zur Energie- gewinnung eingesetzt.

Die Kesselanlage und die Wärmetauscherregister dieser Industrieanlage werden mit HOT POWAIR und Egger PowAir Glasspearls gereinigt.

Durch die speziell gefertigten und perfekt ausbalancierten Glasspearls wird die Metalloberfläche der Wärmetauscher gleichzeitig von allen Anpackungen und Rückständen befreit, sowie verdichtet, gehärtet und geglättet. Dieses Verfahren, von Robert Egger entwickelt, ist Stand der Technik bei der Industrieanlagenreinigung 2021. Der TÜV hat in einer wissenschaftlichen Studie die Wirksamkeit der HOT POWAIR Reinigung überprüft und bestätigt. Durch den EGGER DENGEL-EFFEKT können die Reinigungsintervalle deutlich verlängert werden, da die Metalloberflächen so glatt und dicht werden, dass sich Reststoffe deutlich langsamer ablagern können.

Das spart den Betreibern von Industrieanlagen Zeit und Geld für die Reinigung. Da der Energieaustrag höher ist, rechnet sich die HOT POWAIR REINIGUNG auch in der Energiebilanz der Betreiber.

Der TÜVBericht kann kostenfrei als PDF angefordert werden: office@eggerpowair.com

Ein Assessment Ihrer Industrieanlagen vor Ort durch die Spezialisten von Egger PowAir Cleaning GmbH ist für Industrieanlagen-Betreiber ebenso kostenlos.

Anruf genügt:

00800 25326464 kostenfrei aus ganz Europa

