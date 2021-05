Industriereinigung mit HOT PowAir und Egger PowAir Glass Pearls

Sauberkeit bedeutet Sicherheit. Und vice versa. Das gilt in diesen Tagen noch mehr als sonst....

. Heizwerke-Betreiber sind begeistert! Beim Heizwerke-Betreibertag am 07. Oktober 2019 stellten Robert Egger, Geschäftsführer Egger PowAir Cleaning GmbH, und Roland Köhn, Cheftechniker KontrollTechnik GmbH, die Kooperation vor. Bisher war die Terminabstimmung zwischen Heizwerke-Reinigung und Wandstärkenmessung immer ein ?Kopfschmerz?. Ab sofort, aus einer Hand: Reinigung der Wärmetauscher und sofortige Wandstärkenmessung. ?Durch die Zusammenarbeit zwischen Egger PowAir […]...

Üblicherweise heißt es in der KEW Hartberg: Volldampf! Und zwar mit einem Druck von 26 bar und bis zu 26.000 Kilogramm Dampf pro Stunde. Doch mehrmals pro Jahr befinden sich im Inneren der riesigen Biomasse-Dampfkesselanlage statt Druck und Dampf Menschen. So war es kürzlich für unsere Egger PowAir Cleaner Zeit, in die Untiefen der größten Brennkammer ?abzutauchen?. Dort, wo […]...