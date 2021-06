Industrieanlagenreinigung auf höchstem Niveau: Schaltschrankreinigung und Traforeinigung unter Volllast ohne Abschaltung! Egger PowAir Cleaning reinigt Industrieanlagen, Schaltschränke und Trafos unter Volllast mit kalter Trockendruckluft und sonst nichts

Erstellt von Presse Allgemein

Ein namhafter Chemie-Betrieb lässt Schaltschränke und Trafos durch Egger PowAir Cleaning reinigen. Ohne Abschaltung. Unter Volllast.

Bei der KDL-Methode kommt bei der Industrieanlagen-Reinigung für Schaltschränke und Trafos nur kalte Trockedruckluft und sonst nichts zum Einsatz. Die Kompressoren vom Weltmarktführer Atlas Copco sind von Robert Egger so konfiguriert worden, dass die Luft entkeimt, entölt und entfeuchtet wird. Damit wird technisch reine Luft eingesetzt mit der unter Volllast Schaltschränke und Trafostationen gereinigt werden können. Die PowAir Cleaner von Egger sind SCC-sicherheitszertifiziert und jeder Teamleiter ist eine fachkundige

Spezialkraft, wie es der Gesetzgeber vorschreibt. Stromführende Industrieanlagen-Teile wie zum Beispiel Schaltschränke, Leiterplatten, elektronische Steuerungen usw. sind besonders heikel zu reinigen. Erstens weil Starkstrom gefährlich ist und zweitens weil die Steckverbindungen, Lötstellen, Drähte usw. durch Trockeneis-Pellets ZERSCHOSSEN werden können und die ganze Anlage dadurch herunterfährt. Auch die Beschriftungen können mit Trockeneis zerschossen oder entfernt werden. Und nach der Reinigung weiß niemand mehr welcher Bauteil welchem Zweck dient und welche Bezeichnung trug. Aus diesem Grund ist das KDL-Verfahren für sensible Bauteile in Industrieanlagen ideal geeignet. Entwickelt von Robert Egger in den Jahren 2012 bis 2014 ist es seit dem 4. Juli 2014 im Einsatz. Bei hunderten Auftraggebern die Industrieanlagen betreiben.

Egger PowAir Cleaning ist vom TÜV geprüft und zertifiziert:

TÜV SCC Sicherheits-Zertifizierung

ISO 9001 Zertifizierung

ISO 14001 Zertifizierung

OHSAS 18001 Zertifizierung

CBRE/Shell Safety System

IFBEC

UN Global Compact

Atmosfair ? 100% CO2-Offset

Weitere Artikel zum Thema:: Industriereinigung und Industrieanlagenreinigung von Egger ist STAND der TECHNIK durch den Einsatz von HOT POWAIR und Egger PowAir Glasspearls Die Reinigung von Industrieanlagen und Industriemaschinen ist bei Egger PowAir Cleaning GmbH durch den Einsatz von HOT POWAIR und Egger POWAIR GLASSPEARLS Stand der Technik. Als systemrelevantes Unternehmen ist Egger PowAir Cleaning gesetzlich und behördlich legitimiert, auch in Zeiten der Covid19-Pandemie mobil in ganz Europa unterwegs zu sein. Denn Produktion von Lebensmitteln, Energie, Rohmaterialien und […]... Egger PowAir Cleaning GmbH und KontrollTechnik GmbH stellen Kooperation vor . Heizwerke-Betreiber sind begeistert! Beim Heizwerke-Betreibertag am 07. Oktober 2019 stellten Robert Egger, Geschäftsführer Egger PowAir Cleaning GmbH, und Roland Köhn, Cheftechniker KontrollTechnik GmbH, die Kooperation vor. Bisher war die Terminabstimmung zwischen Heizwerke-Reinigung und Wandstärkenmessung immer ein ?Kopfschmerz?. Ab sofort, aus einer Hand: Reinigung der Wärmetauscher und sofortige Wandstärkenmessung. ?Durch die Zusammenarbeit zwischen Egger PowAir […]... Industriereinigung mit HOT PowAir und Egger PowAir Glass Pearls Robert Egger, Gründer der Egger PowAir Cleaning GmbH, hat das HOT PowAir Verfahren zur Industriereinigung entwickelt. Dazu wurden spezielle Glass Pearls entwickelt, die für die Strahldüsen optimal ausbalanciert sind. Für Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Stundenkilometern ein ganz entscheidender Vorteil. Seit Jahren produziert die M. SWAROVSKI GmbH die Glass Pearls für Egger. Sie sind absolut […]... Schaltschränke werden unter Spannung bei Volllast gereinigt Berührungslose Reinigung von sensiblen Oberflächen ist eine der Kernkompetenzen von Egger PowAir Cleaning GmbH. Nur kalte, trockene Luft kommt dabei zum Einsatz. Dadurch können zum Beispiel Schaltschränke unter Strom gereinigt werden. Nicht muss abgeschaltet werden. Nichts wird beschädigt. Beim hergebrachten Trocken-Eis-Strahlen ist das Gegenteil der Fall. Die Trockeneispellets sind hart wie Eis und können beim […]... Egger PowAir Cleaning GmbH verwirklicht weiterhin die Ziele von United Nations Global Compact Seit Gründung im Jahr 2014 verfolgt Robert Egger als Geschäftsführer eine strikte Politik der Nachhaltigkeit. Dies betrifft nicht nur die Kernkompetenz „Reinigung von Industrie-Großanlagen und Produktions-Maschinen“, sondern die gesamte Lieferkette und die Beziehungen zu den Auftraggebern. Durch die Mitgliedschaft von Global Compact der Vereinten Nationen (UN) wird dies auch im Jahr 2019/2020 deutlich betont. Alle […]...