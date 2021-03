Huawei gewinnt Wagner Solar für das deutsche Partnernetzwerk

Erstellt von Presse Allgemein

Wagner Solar erweitert sein Produktportfolio mit Huawei FusionSolar

Das Traditionsunternehmen Wagner Solar GmbH aus Kirchhain hat sich für die qualitativ hochwertigen Produkte von Huawei FusionSolar entschieden. Mit über 40 Jahren Erfahrung ist der Systemanbieter für umweltfreundliche Energietechnik seit 1979 ein Vorreiter im Bereich der Erneuerbaren Energien und verfolgt eine engagierte Unternehmensphilosophie.

„Wir arbeiten daran und leben dafür, dass der Anteil der regenerativen Energien am Gesamtverbrauch der benötigten Energie wächst. Unser Ziel ist es, diese Energie regional und dezentral zu erzeugen und mehr Menschen in aller Welt zu ermöglichen, ihre Energie selbst zu gewinnen und zu nutzen“, so Wilfried Renker von der Wagner Solar GmbH. „Angefangen bei der neuen PV-Speicherlösung LUNA2000 für Einfamilienhäuser bis zum Projektwechselrichter für industrielle Anwendungen ist die gesamte Produktpalette von Huawei FusionSolar ab sofort bei Wagner Solar erhältlich“, erklärt der Vertriebsleiter.

„Wir wollen den Installateuren hoch effiziente Lösungen für alle Anwendungsbereiche der Photovoltaik bieten – mit Wagner Solar haben wir einen ambitionierten Partner mit derselben Überzeugung an unserer Seite“, sagt Ulf Hermenau, Director Sales Channel Business bei Huawei Technologies. „Unsere ganzheitliche Strategie für den deutschen Markt und die von Wagner Solar lassen sich optimal miteinander vereinen.“

Als einer der führenden Anbieter von smarten PV-Lösungen blickt Huawei FusionSolar auf 30 Jahre Erfahrung in der Informations -und Kommunikationstechnologie zurück. Durch die Integration dieser im Bereich der Photovoltaik, gelingt es Huawei, optimierte Lösungen für Photovoltaik-Großanlagen sowie für C&I- und Privatkunden auf dem Markt zu etablieren.

Über unseren Generaldistributor bieten wir unseren Partnern, neben zahlreichen anderen Vorteilen, in erster Linie einen umfangreichen Service-Support, regelmäßige Trainings, Unterstützung im Marketing und eine schnelle Lieferung“,so Hermenau weiter. „Wir freuen uns, Wagner Solar als neuen Vertriebspartner in unserem Partnernetzwerk gewonnen zu haben und auf die kommende Zusammenarbeit.“

Über Huawei

Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 194.000 Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 96.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.

Im Bereich der Photovoltaik bietet Huawei intelligente PV-Lösungen, die auf mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich der digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) basieren. Für eine optimale Stromerzeugung verbindet Huawei die neuesten IKT-Technologien mit der Photovoltaik und integriert KI und Cloud. PV Anlagen mit intelligenten O&M- und Netzunterstützungsfunktionen werden somit hocheffizient, sicher und noch zuverlässiger. Im Bereich Privat – und Gewerbekunden hat Huawei PV-Lösungen für höhere Erträge und aktive Sicherheit eingeführt.

Weitere Informationen finden Sie auf https://solar.huawei.com/de oder auf Linkedin, YouTube, Facebook und Twitter.

Pressekontakt:

Saira Alam

Marketing Manager

Huawei Technologies Deutschland GmbH

saira.alam@huawei.com

https://solar.huawei.com/de

Original-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell

Weitere Artikel zum Thema:: Huawei startet erste FusionSolar Roadshow in Deutschland und Benelux Huawei geht in Deutschland und Benelux – unter vollständiger Einhaltung aller aktuellen Mindestabstands- und Hygieneregeln – auf Tour. Ab Mitte August bis Ende Oktober werden über 24 Stops mit zwei Trucks, ausgestattet mit dem neuesten Produktportfolio für Privathaushalte, angefahren. Mit genügend Sicherheitsabstand können sich interessierte Installateure und Distributionspartner die neuesten Produkte zeigen lassen und sich […]... Huawei startet erste FusionSolar Roadshow in Deutschland und Benelux Huawei geht in Deutschland und Benelux – unter vollständiger Einhaltung aller aktuellen Mindestabstands- und Hygieneregeln – auf Tour. Ab Mitte August bis Ende Oktober werden über 24 Stops mit zwei Trucks, ausgestattet mit dem neuesten Produktportfolio für Privathaushalte, angefahren. Mit genügend Sicherheitsabstand können sich interessierte Installateure und Distributionspartner die neuesten Produkte zeigen lassen und sich […]... Mit Sonnenkraft durch das Outback: Huawei wird Hauptsponsor des Sonnenwagens Aachen Huawei ist Hauptsponsor der studentischen Initiative Sonnenwagen Aachen e.V. Geboren in einer Aachener Studenten-WG im Sommer 2015, verfolgt der Verein aus 40 Studenten der RWTH Aachen und der FH Aachen das Ziel, ein vollständig solarbetriebenes Auto zu entwickeln und mit diesem als einziges deutsches Team in der Challenger Class bei der World Solar Challenge 2017 […]... Huawei FusionSolar versorgt das weltgrößte Klinikum in Jordanien mit Strom Huawei, ein weltweit führender Anbieter von ICT- und Netzenergie-Lösungen, hat sich mit dem jordanischen Solarhersteller und -entwickler Philadelphia Solar zusammengetan, um den weltweit größten Photovoltaik (PV)-Park, der je für eine einzige Gesundheitseinrichtung – das Abdali Medical Center in Amman – gebaut wurde, zu realisieren. Das 8,2-MW-Solarkraftwerk arbeitet vollständig mit der Huawei FusionSolar Smart PV Solution, […]... Zukunftstrends der PV-Branche: Huawei auf dem World Future Energy Summit Huawei tritt heute im Rahmen der World Future Energy Summit Back to Business Webinar Series (https://www.worldfutureenergysummit.com/en-gb/webinars.html#energy) auf dem New Energy Economy Webinar auf. Hariram Subramanian, CTO von Huawei Smart PV, spricht über die Zukunftstrends bei Smart PV bis 2025. Der World Future Energy Summit, eine der wichtigsten Veranstaltungen im Bereich erneuerbarer Energien, hat die Webinar-Reihe […]...