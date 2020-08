Huawei startet erste FusionSolar Roadshow in Deutschland und Benelux

Der internationale Flughafen Peking-Daxing (Beijing Daxing International Airport) – der größte Flughafen der Welt – nahm am 25. September den Betrieb auf. Die netzgebundene dezentralisierte PV-Aufdachanlage im Frachtbereich, an der ostseitigen Start- und Landebahn und im Geschäftsjetbereich wurde im September in Betrieb genommen. Das Projekt hat Signalwirkung für die Entwicklung von PV-Systemen und Erneuerbare-Energien-Anwendungen im […]...

ET Solar Group Corp. ("ET Solar"), einer der weltweit führenden Anbieter von Solarlösungen aus einer Hand kündigte heute den Start einer weltweiten Roadshow an, auf der die neuen Modulprodukte des Unternehmens vorgestellt werden. Die Roadshow besteht aus einer Reihe von Konferenzen zwischen Februar und Juli dieses Jahres in 13 Ländern Europas, Nordamerikas, Asiens und des Mittleren Ostens. Die neuen Modulprodukte, die auf der Roadshow vorgestellt werden,...