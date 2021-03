Green Value SCE: Klimawandel führt im brasilianischen Amazonas zu Frühgeburten

Erstellt von Presse Allgemein, Sonstige

Suhl, 04.03.2021. Luke Parry von der Lancaster University in Großbritannien und seine Kollegen verglichen die Niederschlagsmengen mit dem Geburtsgewicht und der Schwangerschaftsdauer von fast 300.000 Babys, die zwischen 2006 und 2017 im brasilianischen Amazonasgebiet geboren wurden. „Sie fanden heraus, dass Babys in Flussgemeinden nach extremen Wetterbedingungen wie Überschwemmungen und Dürren eher früh und untergewichtig geboren wurden. Niedrige Geburtsgewichte und Frühgeburten sind mit negativen Ergebnissen in Bezug auf Bildung, Gesundheit und Einkommen während des gesamten Lebens und nachfolgender Generationen verbunden“, kommentieren die Verantwortlichen der europäischen Genossenschaft Green Value SCE die Studie.

Babys, die nach extremen Regenfällen geboren wurden, waren im Durchschnitt 183 Gramm leichter als zu anderen Zeiten, wobei der Abstand in den sozioökonomisch am stärksten benachteiligten Gruppen auf 646 Gramm zunahm. Dieser Unterschied ist höher als in früheren Studien, in denen die Auswirkungen extremen Wetters auf Babys in anderen Ländern wie Indien, Mexiko und Vietnam untersucht wurden. Der Effekt war auch bei der Kontrolle der Schwangerschaftsdauer vorhanden – mit anderen Worten, das niedrigere Geburtsgewicht war nicht nur auf Frühgeburten zurückzuführen.

„Überschwemmungen im Amazonasgebiet nach extremen Wetterbedingungen führen dazu, dass schwangere Frauen aufgrund von Ernteausfällen weniger Zugang zu nahrhaften Nahrungsmitteln haben und häufiger an Infektionskrankheiten erkranken, die von Mücken übertragen werden, die unter feuchten Bedingungen gedeihen. Beide tragen wahrscheinlich zu einem niedrigen Geburtsgewicht und einer Frühgeburt bei. Angst und Stress nach Überschwemmungen könnten ebenfalls eine Rolle spielen“, so die Experten der Green Value SCE Genossenschaft.

Große Überschwemmungen und Dürren im Amazonasgebiet haben in den letzten Jahrzehnten aufgrund der globalen Erwärmung sowohl an Häufigkeit als auch an Schwere zugenommen – Überschwemmungen im Amazonasbecken sind heute etwa fünfmal häufiger als vor einem Jahrhundert. „Wenn der Amazonas und der Klimawandel in der wissenschaftlichen Gemeinschaft oder in den Medien diskutiert werden, hängt dies normalerweise davon ab, wie Brände zu Kohlenstoffemissionen beitragen. Dabei ist es wichtig, global zu sehen, dass der Klimawandel die Gesundheit und das Wohlbefinden schutzbedürftiger Menschen in Amazonien direkt beeinflusst“, beschreiben die Verantwortlichen der europäischen Genossenschaft Green Value SCE.

