Zukunftstrends der PV-Branche: Huawei auf dem World Future Energy Summit

Wuxi Suntech Power Co., Ltd. („Suntech“) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen als einer der Hauptaussteller an dem in Abu Dhabi veranstalteten World Future Energy Summit 2018 (WFES 2018) teilnimmt. Das WFES öffnet am 15. Januar seine Tore und ist für alle Fachleute für Solarenergie und andere verwandte Bereiche die führende Business-to-Business-Veranstaltung in Nordost- und […]...